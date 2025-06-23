Капсула времени – бельгиец нашел заброшенный особняк с артефактами XVIII века

В особняке оставили даже обед и портрет девочки.

Фото: What's the Jam

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Бельгийский урбанистический исследователь Тристан обнаружил заброшенный особняк, который, вероятно, принадлежал знатной дворянской семье. В доме сохранились уникальные артефакты, включая винный погреб в подвале и предметы, датированные XVIII веком, сообщает издание What's the Jam.

Особняк остался почти нетронутым, наполненным старинными картинами, семейными фотографиями, мебелью, одеждой и документами. «Сложилось впечатление, что владельцы просто вышли из дома и никогда не вернулись. Все вещи остались на своих местах, а в каждой комнате - жуткая атмосфера с картинами на стенах», - рассказал Тристан. На кухне он обнаружил испорченные продукты, а в одной из комнат - два портрета: на одном изображена семья, на другом - маленькая девочка в платье.

Особое внимание исследователя привлек подвал, где располагался винный погреб. Там же он нашел крест с выгравированным именем Оскар и датами 2001-2002. «Мы были шокированы, найдя нечто подобное, но в то же время счастливы, что имели возможность исследовать такую локацию», - поделился Тристан.

Среди артефактов, обнаруженных в имении, были монета 1717 года и семейный оружейный щит. В гостиной исследователь почувствовал стойкий аромат лаванды, который сохранялся годами. «Мы нашли старую монету с 1717 года и оружейный щит, принадлежавший самой семье. А когда зашли в гостиную, то почувствовали запах лаванды, который оставался там годами. Это была прекрасная капсула времени, свидетелем которой мы стали», - отметил Тристан, подчеркивая уникальность находки.

Фото: What's the Jam

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.