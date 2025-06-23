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Забытые души Туама: на территории католического приюта начались раскопки по поиску тел 796 детей

07:00, 23 июня 2025
В Ирландии начались раскопки на месте католического приюта для сирот и незамужних беременных женщин, где могут быть похоронены 796 детей.
Забытые души Туама: на территории католического приюта начались раскопки по поиску тел 796 детей
Фото: nypost
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В Ирландии стартовали официальные археологические раскопки на территории бывшего католического приюта Bon Secours Mother and Baby Home, где, по данным расследования, могут находиться останки 796 детей. Об этом пишет издание New York Post.

Приют, который действовал в период с 1925 по 1961 год в городе Туам, предоставлял приют сиротам, незамужним беременным женщинам и их детям. За это время, по подсчетам местного историка Катрин Корлесс, в заведении умерли 798 детей, но только двое из них были похоронены на официальном кладбище. Остальных, как предполагают, захоронили на территории приюта, который был снесен в 1971 году. Сейчас на этом месте расположен современный жилой комплекс.

Заведением руководил католический орден сестер милосердия. Женщины, которые рожали вне брака, после родов оставались в приюте на год, выполняя неоплачиваемую работу. Часто их разлучали с детьми, которых монахини воспитывали или отдавали на усыновление, нередко без согласия матерей.

Трагедия получила огласку в 2014 году благодаря расследованию Корлесс. Анализ ДНК останков, найденных на территории, показал, что возраст детей составлял от 35 недель до трех лет.

Сейчас команда судебных экспертов начала официальное расследование. Ожидается, что процесс идентификации останков продлится до двух лет. После завершения раскопок останки будут перезахоронены с должным уважением, а пострадавшие семьи смогут получить компенсацию.

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дети Ирландия

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