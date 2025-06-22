Зеленский подписал указ о новых санкциях против коллаборационистов на ВОТ

Украина ввела новые санкции против коллаборационистов на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму.

Фото: ukrinform

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании указа №417/2025 о введении новых санкций против физических и юридических лиц, сотрудничающих с российскими оккупантами на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму.

Под санкции попали лица и компании, которые ведут бизнес на оккупированных территориях, платят налоги оккупантам, а также способствуют оправданию российской агрессии. Зеленский отметил, что это только начало масштабной работы по выявлению и наказанию коллаборационистов.

По словам президента, украинские спецслужбы активно собирают информацию о подобных нарушениях, и вскоре будут приняты новые санкционные решения. Власти работают над выявлением и блокировкой всех схем, которые используются в пользу оккупантов и наносят вред Украине.

Кроме того, Украина стремится синхронизировать свои санкции с решениями международных партнеров, чтобы обеспечить максимальный эффект. «Работаем и для того, чтобы полностью синхронизировать украинские санкции с решениями партнеров. Справедливость должна брать верх во всех юрисдикциях и реально ограничивать всех, кто выбрал Россию и войну», - подчеркнул Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.