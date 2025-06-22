Практика судов
  1. В Украине

Зеленский подписал указ о новых санкциях против коллаборационистов на ВОТ

14:24, 22 июня 2025
Украина ввела новые санкции против коллаборационистов на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму.
Зеленский подписал указ о новых санкциях против коллаборационистов на ВОТ
Фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании указа №417/2025 о введении новых санкций против физических и юридических лиц, сотрудничающих с российскими оккупантами на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму.

Под санкции попали лица и компании, которые ведут бизнес на оккупированных территориях, платят налоги оккупантам, а также способствуют оправданию российской агрессии. Зеленский отметил, что это только начало масштабной работы по выявлению и наказанию коллаборационистов.

По словам президента, украинские спецслужбы активно собирают информацию о подобных нарушениях, и вскоре будут приняты новые санкционные решения. Власти работают над выявлением и блокировкой всех схем, которые используются в пользу оккупантов и наносят вред Украине.

Кроме того, Украина стремится синхронизировать свои санкции с решениями международных партнеров, чтобы обеспечить максимальный эффект. «Работаем и для того, чтобы полностью синхронизировать украинские санкции с решениями партнеров. Справедливость должна брать верх во всех юрисдикциях и реально ограничивать всех, кто выбрал Россию и войну», - подчеркнул Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

санкции Крым указ Владимир Зеленский оккупированные территории

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада ограничила сроками пребывание должностных лиц в Реестре коррупционеров

Принят закон, согласно которому сведения о наложении административного взыскания на должностное лицо за совершение коррупционного правонарушения будут храниться в Реестре коррупционеров один год.

Верховный Суд разъяснил, считается ли увеличение размера исковых требований в уголовном производстве ухудшением положения обвиняемого

Если увеличение суммы иска не повлекло за собой применения закона о более тяжком уголовном правонарушении и ужесточение наказания, это не считается ухудшением положения обвиняемого.

Отбор нового главы АРМА будет проходить с участием международных экспертов – Рада приняла закон

Закон предусматривает проведение аудита АРМА, новый порядок назначения главы Нацагентства при участии международных партнеров, а также повышение окладов в АРМА.

Компенсация потери части доходов военнослужащему в связи с нарушением сроков выплаты дополнительного вознаграждения – Верховный Суд рассмотрел образцовое дело

Верховный Суд в образцовом деле указал, что нарушение срока выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащего является основанием для начисления и выплаты компенсации потери части доходов.

Данные о состоянии здоровья для определения годности к военной службе смогут передавать из гражданских медучреждений – Рада приняла закон

Закон предусматривает разрешение на доступ к медицинской информации пациента в рамках электронного обмена – Минобороны сможет автоматически получать из ЭСОЗ информацию о результатах медосмотров для определения годности к военной службе и внесения данных в Реестр «Оберег».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Літвінова
    Ірина Літвінова
    суддя Київського районного суду м. Одеси