Зеленський підписав указ про нові санкції проти колаборантів на ТОТ

Україна запровадила нові санкції проти колаборантів на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму.

Фото: ukrinform

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про підписання указу №417/2025 щодо введення нових санкцій проти фізичних і юридичних осіб, які співпрацюють з російськими окупантами на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму.

Під санкції потрапили особи та компанії, які ведуть бізнес на окупованих територіях, сплачують податки окупантам, а також сприяють виправданню російської агресії. Зеленський наголосив, що це лише початок масштабної роботи з виявлення та покарання колаборантів.

За словами президента, українські спецслужби активно збирають інформацію про подібні порушення, і незабаром будуть ухвалені нові санкційні рішення. Влада працює над виявленням і блокуванням усіх схем, які використовуються на користь окупантів і завдають шкоди Україні.

Крім того, Україна прагне синхронізувати свої санкції з рішеннями міжнародних партнерів, щоб забезпечити максимальний ефект. «Працюємо й для того, щоб повністю синхронізувати українські санкції з рішеннями партнерів. Справедливість має брати гору в усіх юрисдикціях та реально обмежувати всіх, хто обрав Росію та війну.», – підкреслив Зеленський.

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