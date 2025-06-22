1 Гбіт за секунду із супутника на Землю – у Китаї запустили інтернет у 5 разів швидший за Starlink

Китайські вчені досягли рекордної швидкості передачі даних із супутника за допомогою лазера.

Фото: MediaSapiens

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Китайські дослідники здійснили прорив у сфері супутникового зв’язку, досягнувши швидкості передачі даних 1 гігабіт на секунду (Гбіт/с) з геостаціонарного супутника на Землю, використовуючи лазер потужністю лише 2 вати. Цей результат у п’ять разів перевищує швидкість мережі Starlink, яка зазвичай забезпечує передачу даних на рівні кількох мегабіт на секунду з орбіти 550 км над Землею. Про це повідомляє видання Interesting Engineering.

Основною перешкодою для лазерного супутникового зв’язку є атмосферна турбулентність, яка спотворює та послаблює сигнали. Для подолання цієї проблеми вчені розробили інноваційний метод "AO-MDR Synergy". Технологія була успішно протестована в Обсерваторії Ліцзян на південному заході Китаю.

Експеримент проводився за допомогою 1,8-метрового телескопа, оснащеного адаптивною оптичною системою з масивом із 357 мікродзеркал, які індивідуально керуються для корекції спотворень лазерного променя, спричинених атмосферою. Сигнал із супутника, розташованого на відстані 36 705 км від Землі, розділявся на вісім каналів. Спеціальний алгоритм у реальному часі аналізував якість і силу сигналу, обираючи три найстабільніші канали для обробки.

Результати показали значне посилення сигналу, а ймовірність передачі корисних даних зросла з 72% до 91,1%. Це суттєво знизило кількість помилок під час передачі, що критично важливо для високошвидкісного зв’язку. Завдяки цьому новому методу якість передачі даних, наприклад, HD-відео, стала помітно вищою, з чіткішими зображеннями та плавнішим відтворенням.

Лазерний зв’язок відкриває перспективи для ширшої смуги пропускання, що забезпечує швидше завантаження даних і безперебійне потокове відтворення відео високої чіткості. Цей прорив може кардинально змінити супутникові комунікації, зробивши їх більш ефективними та надійними.

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