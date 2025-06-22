Втратили пенсійне посвідчення: як його відновити — онлайн або офлайн варіанти

Пенсійне посвідчення — не лише документ, що підтверджує статус пенсіонера, а й необхідний для користування пільгами, зокрема безоплатним проїздом. У разі втрати посвідчення його можна відновити зручно і швидко.
Онлайн-варіанти:
Через Вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України:
Через застосунок «Пенсійний фонд»:
Офлайн-варіант:
Зверніться до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України з:
Подайте заяву. Орієнтовно через місяць отримаєте нове посвідчення у зазначеному центрі.
За бажанням ви можете оформити е-пенсійне посвідчення, яке з'явиться в застосунку «Дія» й матиме таку ж юридичну силу, як і паперове.
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