Втратили пенсійне посвідчення: як його відновити — онлайн або офлайн варіанти

Пенсійне посвідчення можна відновити онлайн або офлайн.

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Пенсійне посвідчення — не лише документ, що підтверджує статус пенсіонера, а й необхідний для користування пільгами, зокрема безоплатним проїздом. У разі втрати посвідчення його можна відновити зручно і швидко.

Онлайн-варіанти:

Через Вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України:

Авторизуйтеся.

Заповніть заяву.

Завантажте необхідні документи.

Оберіть зручний сервісний центр для отримання нового посвідчення.

Через застосунок «Пенсійний фонд»:

Виберіть розділ «До ПФУ» → «Комунікації до ПФУ» → «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Заповніть онлайн-форму так само, як на вебпорталі.

Офлайн-варіант:

Зверніться до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України з:

паспортом,

РНОКПП (ідентифікаційний код),

фотокарткою 3х2,5 см.

Подайте заяву. Орієнтовно через місяць отримаєте нове посвідчення у зазначеному центрі.

За бажанням ви можете оформити е-пенсійне посвідчення, яке з'явиться в застосунку «Дія» й матиме таку ж юридичну силу, як і паперове.

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