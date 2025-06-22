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Втратили пенсійне посвідчення: як його відновити — онлайн або офлайн варіанти

16:14, 22 червня 2025
Пенсійне посвідчення можна відновити онлайн або офлайн.
Втратили пенсійне посвідчення: як його відновити — онлайн або офлайн варіанти
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Пенсійне посвідчення — не лише документ, що підтверджує статус пенсіонера, а й необхідний для користування пільгами, зокрема безоплатним проїздом. У разі втрати посвідчення його можна відновити зручно і швидко.

Онлайн-варіанти:

Через Вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України:

  • Авторизуйтеся.
  • Заповніть заяву.
  • Завантажте необхідні документи.
  • Оберіть зручний сервісний центр для отримання нового посвідчення.

Через застосунок «Пенсійний фонд»:

  • Виберіть розділ «До ПФУ» → «Комунікації до ПФУ» → «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».
  • Заповніть онлайн-форму так само, як на вебпорталі.

Офлайн-варіант:

Зверніться до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України з:

  • паспортом,
  • РНОКПП (ідентифікаційний код),
  • фотокарткою 3х2,5 см.

Подайте заяву. Орієнтовно через місяць отримаєте нове посвідчення у зазначеному центрі.

За бажанням ви можете оформити е-пенсійне посвідчення, яке з'явиться в застосунку «Дія» й матиме таку ж юридичну силу, як і паперове.

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