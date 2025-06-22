Потеряли пенсионное удостоверение: как его восстановить — онлайн или офлайн варианты

Пенсионное удостоверение можно восстановить онлайн или офлайн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионное удостоверение — это не только документ, подтверждающий статус пенсионера, но и необходимый для пользования льготами, в частности бесплатным проездом. В случае утери удостоверения его можно восстановить удобно и быстро.

Онлайн-варианты:

Через Веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины:

• Авторизуйтесь.

• Заполните заявление.

• Загрузите необходимые документы.

• Выберите удобный сервисный центр для получения нового удостоверения.

Через приложение «Пенсионный фонд»:

• Выберите раздел «До ПФУ» → «Коммуникации до ПФУ» → «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

• Заполните онлайн-форму так же, как на веб-портале.

Офлайн-вариант:

Обратитесь в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины с:

• паспортом,

• РНОКПП (идентификационный код),

• фотографией 3х2,5 см.

Подайте заявление. Примерно через месяц вы получите новое удостоверение в указанном вами центре.

По желанию вы можете оформить электронное пенсионное удостоверение, которое отобразится в приложении «Дія» и будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажное.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.