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Потеряли пенсионное удостоверение: как его восстановить — онлайн или офлайн варианты

16:14, 22 июня 2025
Пенсионное удостоверение можно восстановить онлайн или офлайн.
Потеряли пенсионное удостоверение: как его восстановить — онлайн или офлайн варианты
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Пенсионное удостоверение — это не только документ, подтверждающий статус пенсионера, но и необходимый для пользования льготами, в частности бесплатным проездом. В случае утери удостоверения его можно восстановить удобно и быстро.

Онлайн-варианты:

Через Веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины:
• Авторизуйтесь.
• Заполните заявление.
• Загрузите необходимые документы.
• Выберите удобный сервисный центр для получения нового удостоверения.

Через приложение «Пенсионный фонд»:
• Выберите раздел «До ПФУ» → «Коммуникации до ПФУ» → «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».
• Заполните онлайн-форму так же, как на веб-портале.

Офлайн-вариант:

Обратитесь в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины с:
• паспортом,
• РНОКПП (идентификационный код),
• фотографией 3х2,5 см.

Подайте заявление. Примерно через месяц вы получите новое удостоверение в указанном вами центре.

По желанию вы можете оформить электронное пенсионное удостоверение, которое отобразится в приложении «Дія» и будет иметь такую же юридическую силу, как и бумажное.

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