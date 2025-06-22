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1 Гбит в секунду со спутника на Землю – в Китае запустили интернет в 5 раз быстрее Starlink

15:37, 22 июня 2025
Китайские ученые достигли рекордной скорости передачи данных со спутника с помощью лазера.
1 Гбит в секунду со спутника на Землю – в Китае запустили интернет в 5 раз быстрее Starlink
Фото: MediaSapiens
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Китайские исследователи совершили прорыв в сфере спутниковой связи, достигнув скорости передачи данных 1 гигабит в секунду (Гбит/с) с геостационарного спутника на Землю, используя лазер мощностью всего 2 ватта. Этот результат в пять раз превышает скорость сети Starlink, которая обычно обеспечивает передачу данных на уровне нескольких мегабит в секунду с орбиты 550 км над Землей. Об этом сообщает издание Interesting Engineering.

Основным препятствием для лазерной спутниковой связи является атмосферная турбулентность, которая искажает и ослабляет сигналы. Для преодоления этой проблемы ученые разработали инновационный метод "AO-MDR Synergy". Технология была успешно протестирована в Обсерватории Лицзян на юго-западе Китая.

Эксперимент проводился с помощью 1,8-метрового телескопа, оснащенного адаптивной оптической системой с массивом из 357 микрозеркал, которые индивидуально управляются для коррекции искажений лазерного луча, вызванных атмосферой. Сигнал со спутника, расположенного на расстоянии 36 705 км от Земли, разделялся на восемь каналов. Специальный алгоритм в реальном времени анализировал качество и силу сигнала, выбирая три самых стабильных канала для обработки.

Результаты показали значительное усиление сигнала, а вероятность передачи полезных данных выросла с 72% до 91,1%. Это существенно снизило количество ошибок при передаче, что критически важно для высокоскоростной связи. Благодаря этому новому методу качество передачи данных, например, HD-видео, стало заметно выше, с более четкими изображениями и плавным воспроизведением.

Лазерная связь открывает перспективы для более широкой полосы пропускания, что обеспечивает более быструю загрузку данных и бесперебойное потоковое воспроизведение видео высокой четкости. Этот прорыв может кардинально изменить спутниковые коммуникации, сделав их более эффективными и надежными.

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