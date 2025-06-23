Забуті душі Туама: на території католицького притулку розпочалися розкопки з пошуку тіл 796 дітей

В Ірландії розпочалися розкопки на місці католицького притулку для сиріт та незаміжніх вагітних жінок, де можуть бути поховані 796 дітей.

Фото: nypost

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Ірландії стартували офіційні археологічні розкопки на території колишнього католицького притулку Bon Secours Mother and Baby Home, де, за даними розслідування, можуть знаходитися останки 796 дітей. Про це пише видання New York Post.

Притулок, який діяв у період з 1925 по 1961 рік у місті Туам, надавав прихисток сиротам, незаміжнім вагітним жінкам та їхнім дітям. За цей час, за підрахунками місцевої історикині Катрін Корлесс, у закладі померли 798 дітей, але лише двоє з них були поховані на офіційному кладовищі. Решту, як припускають, захоронили на території притулку, який був знесений у 1971 році. Наразі на цьому місці розташований сучасний житловий комплекс.

Закладом керував католицький орден сестер милосердя. Жінки, які народжували поза шлюбом, після пологів залишалися в притулку на рік, виконуючи неоплачувану роботу. Часто їх розлучали з дітьми, яких монахині виховували або віддавали на усиновлення, нерідко без згоди матерів.

Трагедія набула розголосу у 2014 році завдяки розслідуванню Корлесс. Аналіз ДНК останків, знайдених на території, показав, що вік дітей становив від 35 тижнів до трьох років.

Наразі команда судових експертів розпочала офіційне розслідування. Очікується, що процес ідентифікації останків триватиме до двох років. Після завершення розкопок останки будуть перепоховані з належною повагою, а постраждалі сім’ї зможуть отримати компенсацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.