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МАГАТЭ созывает экстренное заседание Совета управляющих после удара США по объектам Ирана

14:42, 22 июня 2025
МАГАТЭ объявило об экстренном заседании Совета директоров.
МАГАТЭ созывает экстренное заседание Совета управляющих после удара США по объектам Ирана
Источник фото: D. Calma/IAEA
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МАГАТЭ созывает экстренное заседание Совета управляющих после удара США по объектам Ирана. Об этом сообщил Рафаэль Гросси.

Ранее в организации заявили, что повышение уровня радиации за пределами объектов после атаки не зафиксировано.

Напомним, что президент США Дональд Трамп выступил с экстренным обращением из Белого дома, в котором объявил об успешных ударах по ключевым ядерным объектам Ирана. По его словам, эти цели были «полностью и безвозвратно уничтожены».

На брифинге рядом с Трампом находились вице-президент Джей-Ди Ванс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

«Сегодня я могу сообщить миру, что эти удары стали впечатляющим военным успехом. Иранские объекты по обогащению ядерного топлива были полностью и безвозвратно уничтожены. Иран, задира Ближнего Востока, теперь должен заключить мир. Если он этого не сделает — будущие атаки будут гораздо масштабнее и гораздо проще», — заявил Трамп.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран оставляет за собой право на самооборону в соответствии с Уставом ООН. При этом он призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

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США Иран МАГАТЭ

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