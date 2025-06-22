Украина эвакуировала граждан из Израиля накануне ударов США по ядерным объектам Ирана — Зеленский

Также продолжается эвакуация с территории Ирана в Азербайджан.

Источник фото: Associated Press

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Накануне активных действий Соединённых Штатов Америки в отношении объектов ядерной программы в Иране украинские дипломаты и Главное управление разведки провели эвакуационную операцию в зоне потенциальной опасности.

Как сообщил Президент Владимир Зеленский, украинские дипломаты и Главное управление разведки осуществили эвакуацию граждан Украины и стран-партнёров из зоны опасности: 176 человек были эвакуированы из Израиля в Египет, также продолжается эвакуация с территории Ирана в Азербайджан.

По словам Президента, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига доложил о работе украинских посольств в регионе и осуществлении эвакуационных мероприятий.

Среди эвакуированных — не только украинцы, но и граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.

«Реагируем на каждое обращение и продолжим эвакуационные мероприятия. Поручил МИД Украины и разведке обеспечить все возможности для необходимой защиты наших людей на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива», — заявил Зеленский.

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