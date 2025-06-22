Силы обороны Украины освободили Андреевку на Сумщине

Украинский флаг снова над Андреевкой.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинские Силы обороны освободили село Андреевка в Сумской области и закрепили левый фланг линии фронта, сообщает DeepStateMap.

По данным аналитиков, 225-й отдельный штурмовой батальон после длительных боев и зачистки территории от российских оккупантов успешно взял Андреевку под контроль. Эта операция позволила отвлечь вражеские силы от других населенных пунктов, где противник сосредоточил значительные ресурсы, и остановить его продвижение к стратегически важным Хотине и Писаревке.

«225 ОШП остается одним из немногих подразделений, которые способны выполнять успешные наступательные действия. При этом, кто понимает реалии, то знает, что потери 225 значительно меньше», - отмечают в DeepStateMap. Успех батальона подчеркивает его высокую боеспособность и тактическое мастерство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.