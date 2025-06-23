Тормоза, фары, ремень – полиция напомнила, как не испортить путешествие

Патрульная полиция поделилась советами для безопасного путешествия на автомобиле.

Фото: УНИАН

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Патрульная полиция Украины напоминает, что путешествие на авто должно быть не только комфортным, но и безопасным, и предлагает несколько ключевых рекомендаций.

Проверьте автомобиль: Перед поездкой убедитесь, что тормоза, фары, шины и уровень жидкостей в норме.

Подготовьте необходимое: Проверьте наличие аптечки, аварийного знака и их состояние.

Спланируйте маршрут: Выбирайте безопасные дороги, избегая зон с ремонтом или интенсивным движением.

Отдохните перед дорогой: Избегайте управления в состоянии усталости.

Позаботьтесь о животных: Если путешествуете с любимцами, обеспечьте их комфорт в салоне.

Соблюдайте правила: Не превышайте скорость, всегда пристегивайтесь ремнями безопасности, избегайте отвлечения, в частности пользования телефоном за рулем.

Делайте паузы: Останавливайтесь каждые 2-3 часа, чтобы отдохнуть и размяться.

Соблюдение этих простых советов поможет сделать ваше путешествие безопасным и приятным, отмечают в патрульной полиции.

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