Тормоза, фары, ремень – полиция напомнила, как не испортить путешествие

Патрульная полиция Украины напоминает, что путешествие на авто должно быть не только комфортным, но и безопасным, и предлагает несколько ключевых рекомендаций.
Проверьте автомобиль: Перед поездкой убедитесь, что тормоза, фары, шины и уровень жидкостей в норме.
Подготовьте необходимое: Проверьте наличие аптечки, аварийного знака и их состояние.
Спланируйте маршрут: Выбирайте безопасные дороги, избегая зон с ремонтом или интенсивным движением.
Отдохните перед дорогой: Избегайте управления в состоянии усталости.
Позаботьтесь о животных: Если путешествуете с любимцами, обеспечьте их комфорт в салоне.
Соблюдайте правила: Не превышайте скорость, всегда пристегивайтесь ремнями безопасности, избегайте отвлечения, в частности пользования телефоном за рулем.
Делайте паузы: Останавливайтесь каждые 2-3 часа, чтобы отдохнуть и размяться.
Соблюдение этих простых советов поможет сделать ваше путешествие безопасным и приятным, отмечают в патрульной полиции.
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