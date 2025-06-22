Как облагается налогом благотворительная помощь в Украине в условиях военного положения: что важно знать

В Украине благотворительную помощь могут предоставлять в виде денег, имущества, бесплатных услуг или работ. Она бывает 2 видов:
Как облагается налогом благотворительная помощь в условиях военного положения, рассказали юристы системы бесплатной правовой помощи.
Система налогообложения благотворительной помощи в Украине предусматривает отдельные правила — в зависимости от вида помощи и ее назначения.
Кто не платит налог
Налог с полученной благотворительной помощи не платят лица, пострадавшие в результате:
Когда нужно декларировать помощь
Если благотворительная помощь была нецелевой и превышает предельный размер (в 2025 году — 4240 грн), ее нужно указать в налоговой декларации и уплатить налог с суммы превышения.
Например, если получено 10 000 грн нецелевой помощи, то облагается налогом 5760 грн.
Целевая благотворительная помощь не облагается налогом — независимо от суммы, если она предоставлена:
Срок использования целевой помощи:
В случае нецелевого использования средства нужно вернуть благотворителю или включить в налогооблагаемый доход.
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