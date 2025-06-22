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Как облагается налогом благотворительная помощь в Украине в условиях военного положения: что важно знать

18:02, 22 июня 2025
Когда ее нужно декларировать и придется ли платить налог.
Как облагается налогом благотворительная помощь в Украине в условиях военного положения: что важно знать
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В Украине благотворительную помощь могут предоставлять в виде денег, имущества, бесплатных услуг или работ. Она бывает 2 видов:

  • целевая (четко определено, на что ее можно потратить. Например, лекарства, еда или одежда);
    • нецелевая (можно потратить на что угодно).

Как облагается налогом благотворительная помощь в условиях военного положения, рассказали юристы системы бесплатной правовой помощи.

Система налогообложения благотворительной помощи в Украине предусматривает отдельные правила — в зависимости от вида помощи и ее назначения.

Кто не платит налог

Налог с полученной благотворительной помощи не платят лица, пострадавшие в результате:

  • экологических, техногенных или других катастроф; 
  • стихийных бедствий, аварий, эпидемий;
  • военной агрессии РФ в период военного положения.

Когда нужно декларировать помощь

Если благотворительная помощь была нецелевой и превышает предельный размер (в 2025 году — 4240 грн), ее нужно указать в налоговой декларации и уплатить налог с суммы превышения.
Например, если получено 10 000 грн нецелевой помощи, то облагается налогом 5760 грн.

Целевая благотворительная помощь не облагается налогом — независимо от суммы, если она предоставлена:

  • медицинским учреждениям на лечение и операции;
  • реабилитационным и протезно-ортопедическим предприятиям;
  • детским домам, интернатам;
  • учреждениям для бездомных;
  • пенитенциарным учреждениям;
  • гериатрическим пансионатам;
  • ученым (для возмещения расходов);
  • любительским спортивным организациям, учебным заведениям для детей с инвалидностью;
  • усыновителям (до 300 тыс. грн/год);
  • в других случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Украины.

Срок использования целевой помощи:

  • до 12 месяцев после получения;
  • до 24 месяцев — если помощь предназначена для лечения.

В случае нецелевого использования средства нужно вернуть благотворителю или включить в налогооблагаемый доход.

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