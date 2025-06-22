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Як оподатковується благодійна допомога в Україні в умовах воєнного стану: що важливо знати

18:02, 22 червня 2025
Коли її потрібно декларувати та чи доведеться платити податок.
Як оподатковується благодійна допомога в Україні в умовах воєнного стану: що важливо знати
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В Україні благодійну допомогу можуть надавати у вигляді грошей, майна, безкоштовних послуг чи робіт. Вона буває 2 видів:

  • цільовою (чітко визначено, на що її можна витратити. Наприклад, ліки, їжа чи одяг)
  • нецільовою (можна витратити на будь-що). 

Як оподатковується благодійна допомога в умовах воєнного стану, розповіли юристи системи безоплатної правової допомоги.

Система оподаткування благодійної допомоги в Україні передбачає окремі правила — залежно від виду допомоги та її призначення.

 Хто не сплачує податок

Податок з отриманої благодійної допомоги не сплачують особи, які постраждали внаслідок:

  • екологічних, техногенних або інших катастроф;
  • стихійних лих, аварій, епідемій;
  • збройної агресії РФ під час воєнного стану.

Коли потрібно декларувати допомогу

Якщо благодійна допомога була нецільовою і перевищує граничний розмір (у 2025 році — 4240 грн), її потрібно зазначити у податковій декларації та сплатити податок з суми перевищення.
Наприклад, якщо отримано 10 000 грн нецільової допомоги, то оподатковується 5760 грн.

Цільова благодійна допомога не оподатковується — незалежно від суми, якщо вона надана:

  • медзакладам на лікування й операції;
  • реабілітаційним і протезно-ортопедичним підприємствам;
  • дитячим будинкам, інтернатам;
  • закладам для бездомних людей;
  • пенітенціарним закладам;
  • геріатричним пансіонатам;
  • науковцям (на покриття витрат);
  • аматорським спортивним організаціям, навчальним закладам для дітей з інвалідністю;
  • усиновлювачам (до 300 тис. грн/рік);
  • у випадках, передбачених Податковим кодексом України.

Термін використання цільової допомоги:

  • до 12 місяців після отримання;
  • до 24 місяців — якщо допомога спрямована на лікування.

У разі невикористання за призначенням кошти потрібно повернути благодійнику або включити до оподатковуваного доходу.

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Україна декларування податки грошова допомога Податковий кодекс України

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