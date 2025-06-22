Як оподатковується благодійна допомога в Україні в умовах воєнного стану: що важливо знати

В Україні благодійну допомогу можуть надавати у вигляді грошей, майна, безкоштовних послуг чи робіт. Вона буває 2 видів:
Як оподатковується благодійна допомога в умовах воєнного стану, розповіли юристи системи безоплатної правової допомоги.
Система оподаткування благодійної допомоги в Україні передбачає окремі правила — залежно від виду допомоги та її призначення.
Хто не сплачує податок
Податок з отриманої благодійної допомоги не сплачують особи, які постраждали внаслідок:
Коли потрібно декларувати допомогу
Якщо благодійна допомога була нецільовою і перевищує граничний розмір (у 2025 році — 4240 грн), її потрібно зазначити у податковій декларації та сплатити податок з суми перевищення.
Наприклад, якщо отримано 10 000 грн нецільової допомоги, то оподатковується 5760 грн.
Цільова благодійна допомога не оподатковується — незалежно від суми, якщо вона надана:
Термін використання цільової допомоги:
У разі невикористання за призначенням кошти потрібно повернути благодійнику або включити до оподатковуваного доходу.
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