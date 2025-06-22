Як оподатковується благодійна допомога в Україні в умовах воєнного стану: що важливо знати

Коли її потрібно декларувати та чи доведеться платити податок.

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В Україні благодійну допомогу можуть надавати у вигляді грошей, майна, безкоштовних послуг чи робіт. Вона буває 2 видів:

цільовою (чітко визначено, на що її можна витратити. Наприклад, ліки, їжа чи одяг)

нецільовою (можна витратити на будь-що).

Як оподатковується благодійна допомога в умовах воєнного стану, розповіли юристи системи безоплатної правової допомоги.

Система оподаткування благодійної допомоги в Україні передбачає окремі правила — залежно від виду допомоги та її призначення.

Хто не сплачує податок

Податок з отриманої благодійної допомоги не сплачують особи, які постраждали внаслідок:

екологічних, техногенних або інших катастроф;

стихійних лих, аварій, епідемій;

збройної агресії РФ під час воєнного стану.

Коли потрібно декларувати допомогу

Якщо благодійна допомога була нецільовою і перевищує граничний розмір (у 2025 році — 4240 грн), її потрібно зазначити у податковій декларації та сплатити податок з суми перевищення.

Наприклад, якщо отримано 10 000 грн нецільової допомоги, то оподатковується 5760 грн.

Цільова благодійна допомога не оподатковується — незалежно від суми, якщо вона надана:

медзакладам на лікування й операції;

реабілітаційним і протезно-ортопедичним підприємствам;

дитячим будинкам, інтернатам;

закладам для бездомних людей;

пенітенціарним закладам;

геріатричним пансіонатам;

науковцям (на покриття витрат);

аматорським спортивним організаціям, навчальним закладам для дітей з інвалідністю;

усиновлювачам (до 300 тис. грн/рік);

у випадках, передбачених Податковим кодексом України.

Термін використання цільової допомоги:

до 12 місяців після отримання;

до 24 місяців — якщо допомога спрямована на лікування.

У разі невикористання за призначенням кошти потрібно повернути благодійнику або включити до оподатковуваного доходу.

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