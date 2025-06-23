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Гальма, фари, ремінь – поліція нагадала, як не зіпсувати мандрівку

07:18, 23 червня 2025
Патрульна поліція поділилася порадами для безпечної подорожі автомобілем.
Гальма, фари, ремінь – поліція нагадала, як не зіпсувати мандрівку
Фото: УНІАН
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Патрульна поліція України нагадує, що подорож на авто має бути не лише комфортною, а й безпечною, та пропонує кілька ключових рекомендацій.

Перевірте автомобіль: Перед поїздкою переконайтеся, що гальма, фари, шини та рівень рідин у нормі.

Підготуйте необхідне: Перевірте наявність аптечки, аварійного знака та їхній стан.

Сплануйте маршрут: Обирайте безпечні дороги, уникаючи зон із ремонтом чи інтенсивним рухом.

Відпочиньте перед дорогою: Уникайте керування в стані втоми.

Подбайте про тварин: Якщо подорожуєте з улюбленцями, забезпечте їхній комфорт у салоні.

Дотримуйтеся правил: Не перевищуйте швидкість, завжди пристібайтеся ременями безпеки, уникайте відволікання, зокрема користування телефоном за кермом.

Робіть паузи: Зупиняйтеся кожні 2–3 години, щоб відпочити та розім’ятися.

Дотримання цих простих порад допоможе зробити вашу подорож безпечною та приємною, наголошують у патрульній поліції.

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