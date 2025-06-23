Гальма, фари, ремінь – поліція нагадала, як не зіпсувати мандрівку

Патрульна поліція України нагадує, що подорож на авто має бути не лише комфортною, а й безпечною, та пропонує кілька ключових рекомендацій.
Перевірте автомобіль: Перед поїздкою переконайтеся, що гальма, фари, шини та рівень рідин у нормі.
Підготуйте необхідне: Перевірте наявність аптечки, аварійного знака та їхній стан.
Сплануйте маршрут: Обирайте безпечні дороги, уникаючи зон із ремонтом чи інтенсивним рухом.
Відпочиньте перед дорогою: Уникайте керування в стані втоми.
Подбайте про тварин: Якщо подорожуєте з улюбленцями, забезпечте їхній комфорт у салоні.
Дотримуйтеся правил: Не перевищуйте швидкість, завжди пристібайтеся ременями безпеки, уникайте відволікання, зокрема користування телефоном за кермом.
Робіть паузи: Зупиняйтеся кожні 2–3 години, щоб відпочити та розім’ятися.
Дотримання цих простих порад допоможе зробити вашу подорож безпечною та приємною, наголошують у патрульній поліції.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.