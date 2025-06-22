Сили оборони України звільнили Андріївку на Сумщині

Український прапор знову над Андріївкою.

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Українські Сили оборони звільнили село Андріївка в Сумській області та закріпили лівий фланг лінії фронту, повідомляє DeepStateMap.

За даними аналітиків, 225-й окремий штурмовий батальйон після тривалих боїв і зачистки території від російських окупантів успішно взяв Андріївку під контроль. Ця операція дозволила відволікти ворожі сили від інших населених пунктів, де противник зосередив значні ресурси, та зупинити його просування до стратегічно важливих Хотіні та Писарівки.

«225 ОШП залишається одним з небагатьох підрозділів, які здатні виконувати успішні наступальні дії. При цьому, хто розуміє реалії, то знає, що втрати 225 значно менші», — зазначають у DeepStateMap. Успіх батальйону підкреслює його високу боєздатність і тактичну майстерність.

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