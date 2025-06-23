Пуля ПВО залетела в кровать киевлянина во время ночной атаки РФ, фото

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы.

Фото иллюстративное, источник фото - ukrinform.com

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Как известно, 23 июня россияне нанесли комбинированный удар по Киеву и Киевской области.

В Соломенском районе столицы во время работы сил ПВО по вражеским беспилотникам одна из пуль залетела в кровать киевлянина. Фото мужчина опубликовал в соцсетях.

Как видно на фото, пуля пробила окно и попала в кровать.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 23 июня противник атаковал страну 368 средствами воздушного нападения: 352 беспилотниками, 11 баллистическими ракетами и 5 крылатыми ракетами. Основным направлением удара врага был Киев.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин опубликовал постановление о группах ПВО, которые смогут использовать собственное оружие и будут иметь право на выплату до 100 тысяч грн.

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