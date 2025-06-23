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Акционеры подали в суд на Apple за преувеличение прогресса в сфере ИИ

19:06, 23 июня 2025
Группа акционеров обвинила Apple в мошенничестве с ценными бумагами.
Акционеры подали в суд на Apple за преувеличение прогресса в сфере ИИ
Фото: AP
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Группа акционеров подала коллективный иск против компании Apple, обвинив ее и топ-менеджмент в мошенничестве с ценными бумагами. По словам истцов, компания преувеличивала свои достижения в области искусственного интеллекта, что ввело инвесторов в заблуждение и привело к значительным финансовым убыткам, пишет NBC News.

В основе иска, поданного в федеральный суд Сан-Франциско, лежат заявления Apple, сделанные на конференции разработчиков в июне 2024 года. Тогда компания создала впечатление, что ключевым элементом будущего iPhone 16 станет новая платформа Apple Intelligence, которая должна была кардинально улучшить возможности голосового помощника Siri.

По словам акционеров, на момент анонса Apple не имела рабочего прототипа обещанных ИИ-функций для Siri и не могла обоснованно рассчитывать на их готовность к выходу iPhone 16. В числе ответчиков по иску также указаны генеральный директор Тим Кук и другие финансовые руководители компании.

После громких анонсов акции Apple 26 декабря 2024 года достигли своего рекордного максимума. Однако, по словам истцов, уже 7 марта 2025 года «правда начала вскрываться», когда появилась информация о переносе обновления Siri на 2026 год.

Разочарование инвесторов усилилось после июньской конференции разработчиков 9 июня 2025 года, на которой реальный прогресс в сфере ИИ не оправдал ожиданий аналитиков. Впоследствии акции Apple потеряли почти четверть своей стоимости, что привело к снижению рыночной капитализации компании примерно на $900 млрд.

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Apple искусственный интеллект ИИ

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