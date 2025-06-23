Практика судів
  1. У світі

Акціонери подали до суду на Apple через перебільшення прогресу у сфері ШІ

19:06, 23 червня 2025
Група акціонерів звинуватила Apple у шахрайстві з цінними паперами.
Акціонери подали до суду на Apple через перебільшення прогресу у сфері ШІ
Фото: AP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Група акціонерів подала колективний позов проти компанії Apple, звинувативши її та топменеджмент у шахрайстві з цінними паперами. За словами позивачів, компанія перебільшувала свої досягнення у сфері штучного інтелекту, що ввело інвесторів в оману та призвело до значних фінансових збитків, пише NBC News.

В основі позову, поданому до федерального суду в Сан-Франциско, лежать заяви Apple, зроблені на конференції розробників у червні 2024 року. Тоді компанія створила враження, що ключовим елементом майбутнього iPhone 16 стане нова платформа Apple Intelligence, яка мала кардинально покращити можливості голосового асистента Siri.

За словами акціонерів, на момент анонсу Apple не мала працюючого прототипу обіцяних ШІ-функцій для Siri і не могла обґрунтовано розраховувати на їхню готовність до випуску iPhone 16. У позові відповідачами також вказані генеральний директор Тім Кук та інші фінансові керівники компанії.

Після гучних анонсів акції Apple 26 грудня 2024 року сягнули свого рекордного максимуму. Проте, за словами позивачів, вже 7 березня 2025 року «правда почала відкриватися», коли з'явилась інформація про перенесення оновлення Siri на 2026 рік.

Розчарування інвесторів посилилося після червневої конференції розробників 9 червня 2025 року, де реальний прогрес у сфері ШІ не виправдав очікувань аналітиків. Згодом акції Apple втратили майже чверть вартості, що призвело до скорочення ринкової капіталізації компанії приблизно на $900 млрд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Apple штучний інтелект ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Виповнилася третя річниця здобуття Україною статусу країни-кандидата на членство в ЄС — Ольга Стефанішина

«Маємо діяти як країна-кандидат, а це означає навчитися мислити ширше Угоди про асоціацію чи категорій «списків реформ» - підкреслила Ольга Стефанішина.

Верховний Суд скасував рішення ВККС, бо Комісія не підтвердила доказами об’єктивність перевірки практичного завдання

Верховний Суд дійшов висновку, що ВККС, не надавши жодних доказів, які б підтверджували об`єктивність та повноту перевірки практичного завдання та обґрунтованості виставлених екзаменаційною комісією балів, не довела, що дотрималася Методичних вказівок, які були затверджені самою ж ВККС.

Суддю ВАКС притягнули до дисциплінарної відповідальності — Віктор Маслов отримав попередження

У 2024-2025 роках до відповідальності притягнуто вже шість суддів Антикорупційного суду.

Олексій Чернишов зазначив, що мав конструктивний діалог з детективами НАБУ

Конструктивний діалог з НАБУ тривав більше 2 годин – врешті НАБУ і САП заявили, що оголосили підозру Чернишову.

Чи може адвокат як представник заявника подати апеляційну скаргу на постанову про закриття кримінального провадження – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу адвоката, вказавши, що скаргу подано адвокатом як представником заявника, тобто особою, яка не має права подавати апеляційну скаргу – що вирішив Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Анастасія Радіна
    Анастасія Радіна
    голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики
  • Олександр Палінчак
    Олександр Палінчак
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ігор Мустеца
    Ігор Мустеца
    заступник Генерального прокурора України
  • Юлія Федулеєва
    Юлія Федулеєва
    суддя Київського районного суду м. Одеси