Акціонери подали до суду на Apple через перебільшення прогресу у сфері ШІ

Група акціонерів звинуватила Apple у шахрайстві з цінними паперами.

Фото: AP

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Група акціонерів подала колективний позов проти компанії Apple, звинувативши її та топменеджмент у шахрайстві з цінними паперами. За словами позивачів, компанія перебільшувала свої досягнення у сфері штучного інтелекту, що ввело інвесторів в оману та призвело до значних фінансових збитків, пише NBC News.

В основі позову, поданому до федерального суду в Сан-Франциско, лежать заяви Apple, зроблені на конференції розробників у червні 2024 року. Тоді компанія створила враження, що ключовим елементом майбутнього iPhone 16 стане нова платформа Apple Intelligence, яка мала кардинально покращити можливості голосового асистента Siri.

За словами акціонерів, на момент анонсу Apple не мала працюючого прототипу обіцяних ШІ-функцій для Siri і не могла обґрунтовано розраховувати на їхню готовність до випуску iPhone 16. У позові відповідачами також вказані генеральний директор Тім Кук та інші фінансові керівники компанії.

Після гучних анонсів акції Apple 26 грудня 2024 року сягнули свого рекордного максимуму. Проте, за словами позивачів, вже 7 березня 2025 року «правда почала відкриватися», коли з'явилась інформація про перенесення оновлення Siri на 2026 рік.

Розчарування інвесторів посилилося після червневої конференції розробників 9 червня 2025 року, де реальний прогрес у сфері ШІ не виправдав очікувань аналітиків. Згодом акції Apple втратили майже чверть вартості, що призвело до скорочення ринкової капіталізації компанії приблизно на $900 млрд.

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