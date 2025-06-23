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Державній спеціальній службі транспорту пропонують доручити будівництво фортифікацій – законопроект комітету з нацбезпеки

12:36, 23 червня 2025
ДССТ буде займатися капітальним будівництвом, реконструкцією об’єктів та споруд загальновійськового та спеціального призначення, у тому числі військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, а також об’єктів нерухомості та інфраструктури у сфері управління Міністерства оборони.
Державній спеціальній службі транспорту пропонують доручити будівництво фортифікацій – законопроект комітету з нацбезпеки
Фото: ДССТ
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Державна спеціальна служба транспорту зможе займатися будівництвом фортифікацій. Відповідний законопроект 13378 зареєструвала широка група народних депутатів на чолі з головою Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександром Завітневичем.

Як вказують депутати, Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ) наразі займається будівництвом і ремонтом нових та підвищенням строку експлуатації і пропускної спроможності діючих об’єктів національної транспортної системи.

Разом з тим, маючи великий досвід в ремонті, реконструкції та будівництві будівель, ДССТ після внесення змін зможе брати участь у будівництві об’єктів загальновійськового та спеціального призначення, у тому числі військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, а також об’єктів нерухомості та інфраструктури у сфері управління Міністерства оборони.

Отже, пропонується встановити, що ДССТ призначена також для:

  • капітального будівництва, реконструкції об’єктів та споруд загальновійськового та спеціального призначення, у тому числі військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, а також об’єктів нерухомості та інфраструктури у сфері управління Міністерства оборони;
  • виявлення та/або очищення об’єктів та місцевості (водних акваторій) від вибухонебезпечних предметів;
  • охорони та оборони об’єктів державного значення єдиної транспортної системи тощо.

Крім того, пропонується змінити структуру ДССТ, встановивши наступну:

  • головний орган військового управління;
  • регіональні органи військового управління;
  • військові частини, навчальні військові частини, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, підприємства, установи та організації.

Організаційно ДССТ складається з органів військового управління, військових частин, навчальних військових частин, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, підприємств, установ та організацій.

Положення про головний орган військового управління ДССТ затверджується Президентом. Положення про органи військового управління, військові частини, навчальні військові частини, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, підприємства, установи та організації Державної спеціальної служби транспорту затверджуються керівником головного органу військового управління ДССТ.

Також у законі про нацбезпеку пропонується встановити, що безпосереднє керівництво ДССТ здійснює керівник головного органу військового управління ДССТ, який підпорядковується Міністру оборони. Керівник головного органу військового управління ДССТ, перший заступник та заступники керівника головного органу військового управління призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом за поданням Міністра оборони.

Статус майна ДССТ визначається Законом «Про правовий режим майна у Збройних Силах України». Завдання і функції головного органу військового управління ДССТ визначаються положенням, яке затверджується Президентом.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект війна

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Державній спеціальній службі транспорту пропонують доручити будівництво фортифікацій – законопроект комітету з нацбезпеки

ДССТ буде займатися капітальним будівництвом, реконструкцією об’єктів та споруд загальновійськового та спеціального призначення, у тому числі військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд, а також об’єктів нерухомості та інфраструктури у сфері управління Міністерства оборони.

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