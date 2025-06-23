Суд в Южной Корее приравнял цифровые аватары к личностям

Виртуальный образ — не просто картинка: суд приравнял клевету на аватара к клевете на человека.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Впервые в истории суд признал, что образ виртуального артиста — это продолжение личности реального человека. Решение по делу группы Plave стало правовым прецедентом. Об этом сообщает South China Morning Post.

Так, в Южной Корее суд вынес революционное решение по делу о клевете против участников виртуальной K-pop группы Plave, которое может кардинально изменить правовое понимание личности в цифровую эпоху.

Суд постановил, что образы аватаров — это не просто анимационные изображения, а форма самовыражения реальных людей, и поэтому оскорбительные комментарии в их адрес являются посягательством на честь артистов, стоящих за ними.

Что произошло

Plave — это виртуальный бойз-бенд из пяти участников, чей внешний вид полностью создан в цифровом формате, но каждого из них озвучивает и «оживляет» реальный исполнитель с помощью технологии захвата движений.

В июле прошлого года один из пользователей соцсетей выложил серию видео и комментариев, в которых высмеивал участников Plave, используя ненормативную лексику и унизительные оценки. Хотя аккаунт впоследствии был удален, агентство Vlast подало в суд с требованием компенсации.

Суд удовлетворил иск, постановив выплатить каждому из пяти артистов по 100 тысяч вон (примерно 73 доллара). Хотя это значительно меньше, чем требуемые 6,5 миллиона, юристы считают это принципиальной победой, открывающей новый этап в правовой защите цифровых образов.

Почему это важно

Судья Чан Ю-джин в решении подчеркнула: «В эпоху метавселенных аватар — это не просто картинка, а средство самовыражения, и посягательство на него может рассматриваться как нарушение чести пользователя».

По мнению юристов, это первый шаг к признанию аватаров как юридического продолжения человеческой личности, что создает основу для дальнейших правовых изменений в сфере виртуального контента.

«Это настоящий прорыв — теперь клевета на аватара официально признается клеветой на исполнителя», — отметил Но Хен-бо, главный юрист агентства Vlast.

Личность или интеллектуальная собственность?

До этого времени виртуальные айдолы рассматривались как интеллектуальная собственность компаний. Но стремительный рост популярности таких образов поставил вопрос: где проходит граница между цифровым активом и живой личностью?

Юрист Им Сон-сун из фирмы Hoam объясняет: «Если и дальше воспринимать аватар лишь как цифровую картинку, настоящие эмоциональные и моральные страдания исполнителей останутся вне поля зрения правосудия».

Интересно, что параллельно с гражданским делом возбуждено и уголовное производство по обвинению в клевете, что свидетельствует о новом подходе в правоприменении.

Человек за маской

Политолог Чон Чи-хе из Университета Пердью отмечает: «Суд признал, что ущерб, нанесенный аватару, — это ущерб достоинству реального человека, который придает этому образу жизнь».

По ее словам, это первое в Южной Корее решение, которое признает правовую связь между виртуальным аватаром и человеческой личностью. В то же время она предупреждает, что законодательство страны все еще не имеет четких определений относительно статуса аватаров, искусственного интеллекта или гибридных личностей, а значит — впереди сложные юридические дискуссии.

«Это только начало: мы вступаем в фазу, когда нужно будет решить — имеют ли аватары собственные права или лишь отражают права человека», — добавляет Чон.

Решение суда по делу Plave может стать основой для дальнейшего формирования правовой системы в цифровую эпоху — как в Корее, так и за ее пределами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.