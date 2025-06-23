Верховный Суд оставил без изменений решение апелляционной инстанции по делу по мультимиллионному иску «Дельта банка»

Верховный Суд отклонил кассационную жалобу ПАО «Дельта Банк» о взыскании 789,1 млн грн с Кабмина и Минфина по долгам Государственного ипотечного учреждения по облигациям.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции сообщает, что Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу ПАО «Дельта Банк» по делу о взыскании с Кабинета Министров Украины и Министерства финансов Украины 789,1 млн грн задолженности Государственного ипотечного учреждения по оплате номинальной стоимости облигаций, выпущенных им.

ПАО «Дельта Банк» обратилось в суд с иском к Кабинету Министров Украины и Министерству финансов Украины, третьи лица: Национальный банк Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Министерство экономики Украины, ПАО «Украинская финансовая жилищная компания» о взыскании средств по государственной гарантии, выданной в 2013 году. Суть спора — требование взыскать из государственного бюджета средства на погашение номинальной стоимости облигаций внутреннего государственного займа, выпущенных Государственным ипотечным учреждением, владельцем которых на тот момент был банк.

Основанием для иска истец определял то, что Кабинет Министров Украины и Министерство финансов Украины не исполнили безусловную обязанность по выполнению обязательства по Государственной гарантии, ввиду неисполнения своих обязательств Государственным ипотечным учреждением относительно погашения номинальной стоимости облигаций.

Юридическая позиция Кабинета Министров Украины заключалась в том, что с учетом условий Государственной гарантии гарантийный случай не наступил, так как действующее законодательство допускает осуществление встречного зачета требований должника неплатежеспособного банка, который одновременно является его кредитором. Более того, учитывая существующие действующие односторонние правовые действия Государственного ипотечного учреждения о проведении встречного зачета требований, в целом не может идти речь о наличии у гаранта обязательств по Государственной гарантии.

В марте этого года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционные жалобы Кабинета Министров Украины и Министерства финансов Украины, отменил решение суда первой инстанции и принял новое решение — отказать в иске полностью.

18 июня 2025 года Верховный Суд рассмотрел кассационные жалобы ПАО «Дельта Банк» и Национального банка Украины, оставил их без удовлетворения, а решение суда апелляционной инстанции — без изменений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.