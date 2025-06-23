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Верховний Суд залишив без змін рішення апеляційної інстанції у справі за мультимільйонним позовом «Дельта банку»

17:18, 23 червня 2025
Верховний Суд відхилив касаційну скаргу ПАТ «Дельта Банк» щодо стягнення 789,1 млн грн із Кабміну та Мінфіну за боргами Державної іпотечної установи по облігаціях.
Верховний Суд залишив без змін рішення апеляційної інстанції у справі за мультимільйонним позовом «Дельта банку»
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Міністерство юстиції повідомляє, що Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу ПАТ «Дельта Банк» у справі щодо стягнення з Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України 789,1 млн грн заборгованості Державної іпотечної установи по сплаті номінальної вартості облігацій емітованих нею.

ПАТ «Дельта Банк» звернулося до суду з позовом до Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України, треті особи: Національний банк України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерство економіки України, ПАТ «Українська фінансова житлова компанія» про стягнення коштів за державною гарантією, виданою у 2013 році. Суть спору — вимога стягнути з державного бюджету кошти щодо погашення номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, емітованими Державною іпотечною установою, власником яких на той час був банк.

Підставою для позову позивач визначав те, що Кабінет Міністрів України та Міністерство фінансів України не виконали безумовного обов’язку щодо виконання зобов’язання за Державною гарантією, з огляду на невиконання своїх зобов’язань Державною іпотечною установою стосовно погашення номінальної вартості облігацій.

Юридична позиція Кабінету Міністрів України полягала в тому, що враховуючи умови Державної гарантії гарантійний випадок не настав, адже чинне законодавство дозволяє здійснення зустрічного зарахування вимог боржника неплатоспроможного банку, який одночасно є його кредитором. Більше того, враховуючи наявні чинні односторонні правочини Державної іпотечної установи про здійснення зустрічного зарахування вимог, взагалі не може йти мова про наявність у гаранта виникнення зобов’язань за Державною гарантією.

У березні цього року Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційні скарги Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України, скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове рішення — відмовити у позові повністю.

18 червня 2025 року Верховний Суд розглянув касаційні скарги ПАТ «Дельта Банк» та Національного банку України, залишив їх без задоволення, а рішення суду апеляційної інстанції — без змін.

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Верховний Суд Кабінет Міністрів України мінюст

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