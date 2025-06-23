Компанія Apple хоче власний ШІ-пошуковик: розглядає придбання Perplexity — конкурента ChatGPT

Стартап Perplexity AI — це швидко зростаюча компанія, що спеціалізується на моделях штучного інтелекту.

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Компанія Apple активно вивчає нові можливості у сфері штучного інтелекту, пише Bloomberg.

Видання стверджує, що Apple провела ранні внутрішні обговорення щодо можливого придбання Perplexity AI — стартапу з пошуку на основі ШІ. Хоча жодних офіційних пропозицій не було зроблено, топменеджери Apple розглянули кілька сценаріїв за участі компанії.

Одним із варіантів є партнерство, яке інтегрує технологію Perplexity в iOS для підтримки власного пошукового досвіду на основі ШІ. Іншою можливістю є повне придбання, що дозволить Apple безпосередньо інтегрувати ШІ Perplexity у Siri або в ширшу пошукову платформу Apple.

У звіті також зазначається, що придбання Perplexity може надати Apple стратегічний резервний варіант у разі, якщо її багатомільярдна угода з Google у сфері пошуку (щорічні виплати на мільярди доларів за збереження Chrome як пошукової системи за замовчуванням в iOS) буде розірвана за рішенням суду.

Зазначається, що Apple знову уникла вказівки конкретних термінів розгортання свого широко розрекламованого оновлення Apple Intelligence для Siri. За чутками, компанія суттєво відстає від графіка, і зростають сумніви щодо того, чи буде оновлена Siri готова до кінця року.

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