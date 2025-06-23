Компания Apple хотет собственный ИИ-поисковик: рассматривает покупку Perplexity — конкурента ChatGPT

Стартап Perplexity AI – это быстро растущая компания, специализирующаяся на моделях искусственного интеллекта.

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Компания Apple активно изучает новые возможности в области искусственного интелекта, пишет Bloomberg.

Издание утверждает, что Apple провела ранние внутренние обсуждения о возможном приобретении Perplexity AI, стартапа по поиску на базе ИИ. Хотя никаких официальных предложений сделано не было, топ-менеджеры Apple рассмотрели несколько сценариев с участием компании.

Одним из вариантов является партнерство, которое интегрирует технологию Perplexity в iOS для поддержки собственного опыта поиска ИИ. Другой возможностью является полное приобретение, которое позволит Apple интегрировать ИИ Perplexity непосредственно в Siri или более широкую поисковую платформу Apple.

В отчете также отмечается, что приобретение Perplexity может предоставить Apple стратегический запасной вариант, если ее многомиллиардная сделка с Google в сфере поиска (ежегодные выплаты в размере миллиардов долларов за сохранение Chrome в качестве поисковой системы по умолчанию на iOS) будет расторгнута по решению суда.

Отмечается, что Apple снова избежала указания конкретных сроков развертывания своего широко разрекламированного обновления Apple Intelligence для Siri. По слухам, компания значительно отстает от графика, и растут сомнения относительно того, будет ли обновленная Siri готова к концу года.

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