Алексей Чернышов заявил, что лично прибыл в НАБУ, чтобы разобраться в ситуации

Вице-премьер Алексей Чернышов приехал в НАБУ.

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Вице-премьер-министр Украины — Министр национальной единства Украины Алексей Чернышов заявил, что 23 июня лично прибыл в НАБУ.

«Было много слухов относительно возможных процессуальных действий в отношении меня, поэтому лично прибыл в Национальное антикоррупционное бюро Украины, чтобы разобраться в ситуации.

Моя позиция остается неизменной: все должно решаться законным способом, и правда должна восторжествовать.

С уважением отношусь к работе всех наших правоохранительных органов. Открыт к взаимодействию», — отметил он.

До этого он принял участие в заседании правительства.

«Вместе с коллегами обсудили план действий по имплементации закона о введении в Украине множественного гражданства», — подчеркнул он.

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