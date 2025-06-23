Суд в США подтвердил запрет на продажу пистолетов молодежи до 21 года

Ограничение на продажу пистолетов лицам до 21 года признали законным, ссылаясь на исторические традиции и соображения безопасности.

Фото: unsplash

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Федеральный апелляционный суд Четвертого округа США признал конституционной запрет на коммерческую продажу пистолетов гражданам в возрасте от 18 до 20 лет. Суд отменил предыдущие решения судов низших инстанций, которые считали это ограничение таким, что противоречит Второй поправке к Конституции США. Об этом сообщает Courthouse News.

Судьи большинством голосов поддержали доводы правительства, указав, что традиция ограничения доступа к оружию для младших возрастных групп существует еще со времен английского общего права и основания Соединенных Штатов.

«От английского права до основания Америки и по сей день наши правовые традиции допускали ограничения на продажу оружия лицам до 21 года», — написал судья Харви Уилкинсон.

Что решил суд

Оспариваемое положение является частью Закона о борьбе с преступностью и общественной безопасностью от 1968 года. Закон запрещает лицензированным продавцам оружия продавать пистолеты лицам младше 21 года, хотя не запрещает таким лицам владеть оружием, получать его в подарок или покупать в частном порядке.

Иск подала группа молодых мужчин в возрасте 18–20 лет из Вирджинии, которые утверждали, что являются совершеннолетними и имеют право приобретать пистолеты. В частности, они ссылались на решение Верховного суда США по делу New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, которое усилило защиту права на ношение оружия.

Однако суд Четвертого округа постановил, что исторические ограничения на продажу оружия молодежи имеют достаточные основания, особенно учитывая, что еще в XIX веке ряд штатов ограничивал покупку пистолетов для младших возрастных групп. Суд также сравнил нынешний запрет с нормами английского контрактного права, согласно которым лицо младше 21 года считалось неспособным заключать обязательные договоры из-за недостаточной зрелости.

«Вряд ли рассудительный продавец продаст пистолет несовершеннолетнему, который в любой момент может отказаться от сделки», — отметил Уилкинсон.

Особое мнение судьи и дальнейшие действия

Судья Марвин Квоттлбаум выразил особое мнение. Он считает, что сравнение с контрактным правом некорректно, поскольку речь идет не о защите продавцов, а об ограничении прав покупателей.

«Такое ограничение — это вопрос политики, а не права. Задача суда — толковать закон, а не принимать политические решения», — отметил Квоттлбаум.

Защита, в свою очередь, заявила о намерении обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. Адвокат истцов Эллиот Хардинг подчеркнул, что суд вышел за пределы предмета иска, особенно в части, где предположил, что аргументы истцов могут открыть путь к легализации покупки оружия лицами в возрасте 16–17 лет.

«Это не тот аргумент, который мы выдвигали, и не тот, который должен был рассматривать суд», — заявил Хардинг.

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