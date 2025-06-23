Практика судов
  1. В мире
  2. / Судебная практика

Суд в США подтвердил запрет на продажу пистолетов молодежи до 21 года

20:01, 23 июня 2025
Ограничение на продажу пистолетов лицам до 21 года признали законным, ссылаясь на исторические традиции и соображения безопасности.
Суд в США подтвердил запрет на продажу пистолетов молодежи до 21 года
Фото: unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный апелляционный суд Четвертого округа США признал конституционной запрет на коммерческую продажу пистолетов гражданам в возрасте от 18 до 20 лет. Суд отменил предыдущие решения судов низших инстанций, которые считали это ограничение таким, что противоречит Второй поправке к Конституции США. Об этом сообщает Courthouse News.

Судьи большинством голосов поддержали доводы правительства, указав, что традиция ограничения доступа к оружию для младших возрастных групп существует еще со времен английского общего права и основания Соединенных Штатов.

«От английского права до основания Америки и по сей день наши правовые традиции допускали ограничения на продажу оружия лицам до 21 года», — написал судья Харви Уилкинсон.

Что решил суд

Оспариваемое положение является частью Закона о борьбе с преступностью и общественной безопасностью от 1968 года. Закон запрещает лицензированным продавцам оружия продавать пистолеты лицам младше 21 года, хотя не запрещает таким лицам владеть оружием, получать его в подарок или покупать в частном порядке.

Иск подала группа молодых мужчин в возрасте 18–20 лет из Вирджинии, которые утверждали, что являются совершеннолетними и имеют право приобретать пистолеты. В частности, они ссылались на решение Верховного суда США по делу New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, которое усилило защиту права на ношение оружия.

Однако суд Четвертого округа постановил, что исторические ограничения на продажу оружия молодежи имеют достаточные основания, особенно учитывая, что еще в XIX веке ряд штатов ограничивал покупку пистолетов для младших возрастных групп. Суд также сравнил нынешний запрет с нормами английского контрактного права, согласно которым лицо младше 21 года считалось неспособным заключать обязательные договоры из-за недостаточной зрелости.

«Вряд ли рассудительный продавец продаст пистолет несовершеннолетнему, который в любой момент может отказаться от сделки», — отметил Уилкинсон.

Особое мнение судьи и дальнейшие действия

Судья Марвин Квоттлбаум выразил особое мнение. Он считает, что сравнение с контрактным правом некорректно, поскольку речь идет не о защите продавцов, а об ограничении прав покупателей.

«Такое ограничение — это вопрос политики, а не права. Задача суда — толковать закон, а не принимать политические решения», — отметил Квоттлбаум.

Защита, в свою очередь, заявила о намерении обжаловать это решение в вышестоящей инстанции. Адвокат истцов Эллиот Хардинг подчеркнул, что суд вышел за пределы предмета иска, особенно в части, где предположил, что аргументы истцов могут открыть путь к легализации покупки оружия лицами в возрасте 16–17 лет.

«Это не тот аргумент, который мы выдвигали, и не тот, который должен был рассматривать суд», — заявил Хардинг.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд США оружие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Исполнилась третья годовщина получения Украиной статуса страны-кандидата на членство в ЕС – Ольга Стефанишина

«Мы должны действовать как страна-кандидат, а это означает научиться мыслить шире Соглашения об ассоциации или категорий «списков реформ», – подчеркнула Ольга Стефанишина.

Верховный Суд отменил решение ВККС, поскольку Комиссия не подтвердила доказательствами объективность проверки практического задания

Верховный Суд пришел к выводу, что ВККС, не предоставив никаких доказательств, подтверждающих объективность и полноту проверки практического задания и обоснованность выставленных экзаменационной комиссией баллов, не доказала, что соблюдала Методические указания, которые были утверждены самой же ВККС.

Судью ВАКС привлекли к дисциплинарной ответственности — Виктор Маслов получил предупреждение

В 2024-2025 годах к ответственности привлечены уже шесть судей Антикоррупционного суда.

Алексей Чернышов заявил, что имел конструктивный диалог с детективами НАБУ

Конструктивный диалог с НАБУ длился более 2 часов – в итоге НАБУ и САП заявили, что объявили подозрение Чернышову.

Может ли адвокат как представитель заявителя подать апелляционную жалобу на постановление о закрытии уголовного производства — позиция Верховного Суда

Апелляционный суд вернул апелляционную жалобу адвоката, указав, что жалоба подана адвокатом как представителем заявителя, то есть лицом, не имеющим права подавать апелляционную жалобу — что решил Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Анастасія Радіна
    Анастасія Радіна
    голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики
  • Олександр Палінчак
    Олександр Палінчак
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ігор Мустеца
    Ігор Мустеца
    заступник Генерального прокурора України
  • Юлія Федулеєва
    Юлія Федулеєва
    суддя Київського районного суду м. Одеси