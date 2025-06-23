Суд у США підтвердив заборону на продаж пістолетів молоді до 21 року

Обмеження на продаж пістолетів особам до 21 року визнали законним, посилаючись на історичні традиції та міркування безпеки.

Фото: unsplash

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Федеральний апеляційний суд Четвертого округу США визнав конституційною заборону на комерційний продаж пістолетів громадянам віком від 18 до 20 років. Суд скасував попередні рішення судів нижчих інстанцій, які вважали це обмеження таким, що суперечить Другій поправці Конституції США. Про це повідомляє Courthouse News.

Судді переважною більшістю підтримали аргументи уряду, вказавши, що традиція обмеження доступу до зброї для молодших вікових груп існує ще з англійського загального права та часів заснування Сполучених Штатів.

«Від англійського права до заснування Америки та дотепер наші правові традиції дозволяли обмеження продажу зброї особам до 21 року», — написав суддя Гарві Вілкінсон.

Що вирішив суд

Оскаржуване положення було частиною Закону про боротьбу зі злочинністю та громадську безпеку від 1968 року. Закон забороняє ліцензованим продавцям зброї продавати пістолети особам віком до 21 року, хоча не забороняє їм володіти такою зброєю або отримувати її як подарунок чи купувати в приватному порядку.

Позов подала група молодих чоловіків віком 18–20 років із Вірджинії, які стверджували, що є повнолітніми та мають право купувати пістолети. Вони посилались, зокрема, на рішення Верховного суду США у справі New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, яким було посилено захист права на носіння зброї.

Проте суд Четвертого округу постановив, що історичні обмеження на продаж зброї молоді мають достатнє підґрунтя, зокрема у тому, що ще в XIX столітті низка штатів обмежувала купівлю пістолетів для молодших вікових груп. Суд також порівняв нинішню заборону з нормами англійського контрактного права, які вважали особу до 21 року «неспроможною укладати обов’язкові договори» через нестачу зрілості.

«Навряд чи розсудливий продавець буде продавати пістолет неповнолітньому, який може у будь-який момент відмовитися від угоди», — зазначив Вілкінсон.

Окрема думка судді та подальші дії

Суддя Марвін Квоттлбаум висловив окрему думку. Він вважає, що порівняння із контрактним правом є некоректним, оскільки мова йде не про захист продавців, а про обмеження прав покупців.

«Таке обмеження — питання політики, а не права. Завдання суду — тлумачити закон, а не ухвалювати політичні рішення», — зазначив Квоттлбаум.

Захист, своєю чергою, заявив про намір оскаржити це рішення вищою інстанцією. Адвокат позивачів Елліот Хардінг наголосив, що суд виходив за межі предмету позову, зокрема коли припустив, що аргументи позивачів можуть відкрити шлях і до легалізації купівлі зброї особами віком 16–17 років.

«Це не той аргумент, який ми просували, і не той, який суд мав розглядати», — сказав Хардінг.

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