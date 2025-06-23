В Ірані заявили про атаку на американську військову базу в Сирії

Повідомляється, що атаки зазнала військова база в Хасеке, що на північному сході Сирії.

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Іран, ймовірно, завдав дару по американській військовій базі на території Сирії. За даними іранських ЗМІ, атаки зазнала військова база в Хасеке, що на північному сході Сирії.

Інформація наразі не підтверджена з боку США. Також офіційно Тегеран поки не повідомляв про обстріл американської бази у Сирії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп виступив із терміновим зверненням з Білого дому, у якому оголосив про успішні удари по ключових ядерних об’єктах Ірану. За його словами, ці цілі були «повністю і безповоротно знищені».

МАГАТЕ скликає екстрене засідання засідання Ради директорів після удару США по об'єктам Ірану.

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