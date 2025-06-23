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Державну податкову службу тимчасово очолила Леся Карнаух

14:13, 23 червня 2025
Кабмін поклав обов'язки голови Державної податкової служби на Лесю Карнаух.
Державну податкову службу тимчасово очолила Леся Карнаух
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Кабінет Міністрів тимчасово поклав виконання обов’язків голови Державної податкової служби України на Лесю Карнаух. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті уряду.

Вона буде виконувати обов'язки тимчасово, до призначення в установленому порядку голови ДПС.

Зазначимо, що Леся Карнаух на державній службі працює з 2004 року. З липня 2018 року по травень 2023 року, зокрема, обіймала посаду заступника керівника апарату у Рахунковій палаті України. 

З липня 2023 року і до призначення у Державну податкову службу України була заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

У січні 2025 року вона стала заступницею голови ДПС, а у травні – першим заступником голови. 

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