Государственную налоговую службу временно возглавила Леся Карнаух

Кабмин возложил обязанности главы Государственной налоговой службы на Лесю Карнаух.

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Кабинет Министров временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной налоговой службы Украины на Лесю Карнаух. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Она будет исполнять обязанности временно до назначения в установленном порядке главы ГНС.

Леся Карнаух на государственной службе работает с 2004 года. С июля 2018 по май 2023 года, в частности, занимала должность заместителя руководителя аппарата в Счетной палате Украины.

С июля 2023 и до назначения в Государственную налоговую службу Украины была заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.

В январе 2025 года она стала заместителем главы ГНС, а в мае – первым заместителем председателя.

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