Чем грозит руководителю незаконное увольнение работник— разъяснение Гоструда

Возможно привлечение к дисциплинарной ответственности.

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Гоструда отмечает, чем грозит работодателю незаконное увольнение работника.

Отмечается, что закон не содержит прямой нормы, обязывающей работодателя уволить руководителя, допустившего незаконное увольнение сотрудника. В то же время владелец имеет право привлечь такого руководителя, допустившего незаконное увольнение работника к дисциплинарной ответственности, включая увольнение. По инициативе работодателя, в частности, может быть расторгнут трудовой договор с работником-руководителем предприятия в следующих случаях:

одноразового грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем предприятия, учреждения, организации всех форм собственности (филиала, представительства, отделения и другого обособленного подразделения).

виновных действий руководителя предприятия, учреждения, организации, вследствие чего заработная плата выплачивалась несвоевременно или в размерах ниже установленного законом размера минимальной заработной платы;

совершение руководителем предприятия, учреждения, организации мобинга (травны) независимо от форм проявления и/или непринятия мер по его прекращению, установленного судебным решением, вступившим в законную силу (статья 41 КЗоТ).

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