Практика судов
  1. В Украине

Чем грозит руководителю незаконное увольнение работник— разъяснение Гоструда

07:36, 24 июня 2025
Возможно привлечение к дисциплинарной ответственности.
Чем грозит руководителю незаконное увольнение работник— разъяснение Гоструда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гоструда отмечает, чем грозит работодателю незаконное увольнение работника.

Отмечается, что закон не содержит прямой нормы, обязывающей работодателя уволить руководителя, допустившего незаконное увольнение сотрудника. В то же время владелец имеет право привлечь такого руководителя, допустившего незаконное увольнение работника к дисциплинарной ответственности, включая увольнение. По инициативе работодателя, в частности, может быть расторгнут трудовой договор с работником-руководителем предприятия в следующих случаях:

одноразового грубого нарушения трудовых обязанностей руководителем предприятия, учреждения, организации всех форм собственности (филиала, представительства, отделения и другого обособленного подразделения).

виновных действий руководителя предприятия, учреждения, организации, вследствие чего заработная плата выплачивалась несвоевременно или в размерах ниже установленного законом размера минимальной заработной платы;

совершение руководителем предприятия, учреждения, организации мобинга (травны) независимо от форм проявления и/или непринятия мер по его прекращению, установленного судебным решением, вступившим в законную силу (статья 41 КЗоТ).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде зарегистрировали законопроект относительно локализации в публичных и оборонных закупках

Дмитрий Наталуха, Давид Арахамия, Александр Завитневич и другие зарегистрировали законопроект о внесении изменений в законы о публичных закупках и об оборонных закупках.

В Раде предлагают ввести обязательную видеофиксацию процедуры ВВК и усилить наказание за злоупотребления ТЦК

Предлагается предусмотреть от 5 до 10 лет лишения свободы для работников ТЦК за применение насилия и превышение служебных полномочий, а также ввести видеофиксацию прохождения ВВК.

Исполнилась третья годовщина получения Украиной статуса страны-кандидата на членство в ЕС – Ольга Стефанишина

«Мы должны действовать как страна-кандидат, а это означает научиться мыслить шире Соглашения об ассоциации или категорий «списков реформ», – подчеркнула Ольга Стефанишина.

Верховный Суд отменил решение ВККС, поскольку Комиссия не подтвердила доказательствами объективность проверки практического задания

Верховный Суд пришел к выводу, что ВККС, не предоставив никаких доказательств, подтверждающих объективность и полноту проверки практического задания и обоснованность выставленных экзаменационной комиссией баллов, не доказала, что соблюдала Методические указания, которые были утверждены самой же ВККС.

Судью ВАКС привлекли к дисциплинарной ответственности — Виктор Маслов получил предупреждение

В 2024-2025 годах к ответственности привлечены уже шесть судей Антикоррупционного суда.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду