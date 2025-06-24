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Чим загрожує керівнику незаконне звільнення працівника — роз’яснення Держпраці

07:36, 24 червня 2025
Можливе притягання до дисциплінарної відповідальності.
Чим загрожує керівнику незаконне звільнення працівника — роз’яснення Держпраці
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Держпраці зазначає, чим загрожує керівнику незаконне звільнення працівника.

Зазначається, що закон не містить прямої норми, яка зобов’язує роботодавця звільнити керівника, який допустив незаконне звільнення співробітника.

Водночас власник має право притягнути такого керівника, що допустив незаконне звільнення працівника до дисциплінарної відповідальності, включаючи звільнення. З ініціативи роботодавця, зокрема, може бути розірваний трудовий договір з працівником- керівником підприємства у таких випадках:

  • одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником підприємства, установи, організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу).
  • винних дій керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати;
  • вчинення керівником підприємства, установи, організації мобінгу (цькування) незалежно від форм прояву та/або невжиття заходів щодо його припинення, встановленого судовим рішенням, що набрало законної сили (стаття 41 КЗпП).

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