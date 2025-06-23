В Иране заявили об атаке на американскую военную базу в Сирии

Сообщается, что атаки потерпела военная база в Хасеке на северо-востоке Сирии.

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Иран, вероятно, нанес дар по американской военной базе на территории Сирии. По данным иранских СМИ, атаки потерпела военная база в Хасеке на северо-востоке Сирии.

Информация пока не подтверждена со стороны США. Также официально Тегеран пока не сообщал об обстреле американской базы в Сирии.

Напомним, что президент США Дональд Трамп выступил с экстренным обращением из Белого дома, в котором объявил об успешных ударах по ключевым ядерным объектам Ирана. По его словам, эти цели были «полностью и безвозвратно уничтожены».

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