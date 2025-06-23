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Олексій Чернишов заявив, що особисто прибув до НАБУ, аби розібратися у ситуації

14:34, 23 червня 2025
Віцепрем’єр Олексій Чернишов приїхав до НАБУ.
Олексій Чернишов заявив, що особисто прибув до НАБУ, аби розібратися у ситуації
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Віцепрем’єр-міністр України – Міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що 23 червня особисто прибув до НАБУ.

«Було багато чуток щодо можливих процесуальних дій по відношенню до мене, тож особисто прибув до Національного антикорупційного бюро України, щоб розібратися в ситуації.

Моя позиція залишається незмінною: все має вирішуватись в законний спосіб, і правда має взяти гору.

З повагою ставлюся до роботи всіх наших правоохоронних органів. Відкритий до взаємодії», зазначив він.

До цього він взяв участь у засіданні уряду.

«Разом із колегами обговорили план дій щодо імплементації закону про запровадження в Україні множинного громадянства», підкреслив він.

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НАБУ Олексій Чернишов

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