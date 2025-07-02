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Точную причину взрыва возле Житомира еще устанавливают, повреждена АЗС, на месте много скорых — видео

20:14, 2 июля 2025
Количество пострадавших на данный момент неизвестно, но на место происшествия выехало много машин скорой помощи.
Точную причину взрыва возле Житомира еще устанавливают, повреждена АЗС, на месте много скорых — видео
Источник фото: Общественное
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В Житомирской области на трассе в направлении Киева произошёл взрыв, в результате которого была повреждена автозаправочная станция. На месте взрыва работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и отдела полиции №1 Житомирского районного управления, а также патрульные полицейские и медики.

Столб дыма был виден за десятки метров. В полиции заявили, что инцидент произошёл 2 июля около 18:00 возле села Березина Глыбочицкой громады, недалеко от Житомира.

Правоохранители сообщают, что в настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

«Общественное» со ссылкой на Нацполицию пишет, что причину взрыва ещё устанавливают.

По информации Патрульной полиции в Житомирской области, в связи с чрезвычайным происшествием, которое произошло на 126 километре автодороги М-06 Киев — Чоп возле села Березина, движение в обоих направлениях перекрыто.

В комментарии Общественному медицинский директор «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Житомирского областного совета Виктор Гринёв сообщил, что «предварительно, много раненых, потому что было 2 мощных взрыва».

«На место происшествия выехали около 20 машин скорой медицинской помощи, но не все доехали из-за пробок на трассе», — рассказал Виктор Гринёв.

 

Видео: соцсети

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Житомир

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