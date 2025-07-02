Определены суды второй группы на первом этапе конкурса в апелляционные общие суды – список

Высшая квалификационная комиссия судей Украины 2 июля приняла решение о включении во вторую группу судов на первом этапе конкурса на занятие вакантных должностей судей в апелляционных общих судах, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 года № 94/зп-23, следующих судов:
Встановлено строк подання кандидатами на посаду судді заяви про намір претендувати на посаду судді у суді, включеному до другої групи судів на першій стадії Конкурсу, – до 15 липня 2025 року.
Комісією протягом ІV кварталу 2025 року – ІІ кварталу 2026 року проводитимуться співбесіди за результатами дослідження досьє кандидатів на посади суддів Дніпровського апеляційного суду, Київського апеляційного суду, Львівського апеляційного суду, Одеського апеляційного суду, Харківського апеляційного суду, Миколаївського апеляційного суду.
З метою проведення спеціальної перевірки кандидатам на посади суддів зазначених судів необхідно до 15 липня 2025 року подати до Комісії разом із заявою про намір претендувати на посаду судді такі документи:
У ВККС вказують, що згідно з Порядком проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 квітня 2022 року № 651 (далі – Порядок), строк дії довідки за формою первинної облікової документації № 100-2/о становить один рік з дати проведення огляду.
Водночас з 1 січня 2025 року набули чинності зміни до Порядку. Так, відповідно до пункту 2 Порядку попередній, періодичний та позачерговий психіатричні огляди, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, після проведення яких особі видається форма первинної облікової документації № 100-2/о, можуть проводити надавачі медичних послуг, що одночасно відповідають таким умовам:
Таким чином, проводити огляди та оформляти довідку № 100-2/о мають право надавачі медичних послуг, які відповідають вимогам, передбаченим пунктом 2 Порядку, у повному обсязі.
Інші необхідні для проведення спеціальної перевірки документи, а саме: копії сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки або лицьового і зворотнього боків паспорта громадянина України у формі картки та витягу з реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (перебування), документів про освіту (з додатками), вчені звання та наукові ступені, військово-облікового документа подаються кандидатами на посаду судді в разі зміни відомостей або зміни раніше поданих документів.
Заява та документи надсилаються до Комісії поштовим зв’язком на адресу: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9, або подаються особисто кандидатом на посаду судді.
Наступна група судів та строк подання заяв кандидатами до таких судів визначатимуться окремим рішенням Комісії.
Нагадаємо, що на 83 вакантні посади суддів загальних апеляційних судів «першої черги» претендують 159 кандидатів. Співбесіди з зазначеними кандидатами, втім, поки що не розпочалися.
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