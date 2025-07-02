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Марк Цукерберг объявил, что Meta будет разрабатывать суперинтеллект

20:48, 2 июля 2025
Марк Цукерберг сформировал свою команду создателей суперинтеллекта.
Марк Цукерберг объявил, что Meta будет разрабатывать суперинтеллект
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Владелец корпорации Meta Марк Цукерберг объявил о создании нового подразделения Meta — Superintelligence Labs, которое будет разрабатывать передовую технологию искусственного интеллекта, чтобы вывести компанию вперед в сфере инноваций, пишет The Wall Street Journal.

Цукерберг собрал в команду бывших разработчиков из ведущих компаний в области ИИ: OpenAI, Scale AI, Google DeepMind и Anthropic. Вместе со специалистами Meta подразделение должно насчитывать до полусотни специалистов. Из них 11 наняты недавно.

Для создания Superintelligence Labs Марк Цукерберг развернул агрессивную рекрутинговую кампанию. Он сформировал список талантов и искал к каждому индивидуальный подход. Помимо высоких зарплат, он также предлагал выкупить их стартапы за сотни миллионов долларов.

Бывший генеральный директор Scale AI Александр Ван возглавит команду как главный директор по искусственному интеллекту, а бывший генеральный директор GitHub Нэт Фридман возглавит работу компании над продуктами искусственного интеллекта.

Superintelligence Labs должно развивать существующие в Meta проекты ИИ и создавать «суперинтеллект» — технологию, которая сможет работать на уровне человека или даже лучше. Все это для того, чтобы вернуть себе конкурентоспособность в мировой «гонке вооружений» в сфере ИИ.

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Марк Цукерберг искусственный интеллект Meta ИИ

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