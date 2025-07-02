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Гранаты в обмен на дрон — в Донецкой области военный торговал оружием с части

10:34, 2 июля 2025
Военный продал часть арсенала подразделения через соцсети, но был задержан при попытке новой сделки.
Гранаты в обмен на дрон — в Донецкой области военный торговал оружием с части
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В Донецкой области задержали военнослужащего, который пытался продать оружие на сумму более 1,7 миллиона гривен. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Военный пытался незаконно реализовать вооружение, находящееся на балансе его части.

Установлено, что в апреле 2025 года фигурант через социальные сети нашёл «клиента» и обменял похищенные в части 26 гранат и 9 гранатомётов на дрон. Впоследствии этот дрон был продан гражданскому лицу из Харьковской области за 40 тысяч гривен.

После успешной сделки военнослужащий попытался продать ещё 9 гранат и 3 гранатомёта за 65 тысяч гривен, но был задержан.

«Всего задокументированы факты сбыта 35 гранат и 12 гранатомётов, принадлежащих его подразделению. Ориентировочная стоимость оружия составляет более 1,7 млн грн», — сообщили в ГБР.

Сотрудники ГБР нашли и изъяли всё оружие, в том числе уже проданное, а также дрон. После всех необходимых юридических процедур оружие будет возвращено Вооружённым силам Украины.

Военнослужащему сообщено о подозрении в:

  • присвоении боеприпасов и взрывчатых веществ с использованием служебного положения в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины),
  • ношении, приобретении и сбыте боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Санкции предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Суд избрал фигуранту меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.

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