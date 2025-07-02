Гранати в обмін на дрон — на Донеччині військовий торгував зброєю з частини

Військовий продав частину арсеналу підрозділу через соцмережі, але був затриманий під час спроби нової оборудки.

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На Донеччині затримали військовослужбовця, який намагався продати зброю на понад 1,7 млн грн. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Військовий намагався незаконно реалізувати озброєння, що перебувало на балансі його частини.

Встановлено, що у квітні 2025 року фігурант через соцмережі знайшов «клієнта» та обміняв вкрадені в частині 26 гранат і 9 гранатометів на дрон. Згодом цей дрон був проданий цивільній особі з Харківщини за 40 тисяч гривень.

Після успішної оборудки військовий намагався продати ще 9 гранат і 3 гранатомети за 65 тисяч гривень, але був затриманий.

«Загалом задокументовано факти збуту 35 гранат і 12 гранатометів, що належали його підрозділу. Орієнтовна вартість зброї складає понад 1,7 млн грн», — вказали в ДБР.

Працівники ДБР знайшли і вилучили всю зброю, у тому числі вже продану, а також вилучили дрон. Після всіх необхідних юридичних процедур зброя буде повернута Збройним Силам України.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у:

привласненні бойових припасів та вибухових речовин із використанням службового становища в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України),

носінні, придбанні та збуті бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкції передбачають до 15 років позбавлення волі.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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