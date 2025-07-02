USAID офіційно припинив реалізацію програм іноземної допомоги — їх передають Держдепу США

Штати припиняють функціонування програм під егідою USAID — ними буде керувати Державний департамент із новими підходами.

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Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) з 1 липня офіційно припинило адміністрування програм іноземної допомоги. Надалі всіма програмами зовнішньої допомоги буде керувати Державний департамент із новими підходами. Про це йдеться в заяві державного секретаря США Марко Рубіо на платформі Substack.

Рубіо наголошує, що програми іноземної допомоги, які відповідають політиці адміністрації Дональда Трампа та просувають інтереси США, адмініструватиме Держдеп.

«Ми не будемо вибачатися за визнання того, що давня відданість Америки гуманітарній допомозі та економічному розвитку за кордоном має відповідати зовнішній політиці «Америка перш за все». USAID вважало своїм електоратом Організацію Об'єднаних Націй, багатонаціональні неурядові організації та ширшу світову спільноту, а не американських платників податків, які фінансували її бюджет, чи президента, якого вони обрали представляти їхні інтереси на світовій арені. USAID позиціонувало свої програми як благодійні, а не як інструменти американської зовнішньої політики, покликані просувати наші національні інтереси», — вказав він.

Державний секретар США вважає, що американці не повинні платити податки, щоб «фінансувати неспроможні уряди в далеких країнах».

Він зауважив, що надалі допомога США буде «цілеспрямованою і обмеженою в часі».

«Ми надаватимемо перевагу тим країнам, які продемонстрували здатність і бажання допомогти собі самі, і спрямовуватимемо наші ресурси в ті сфери, де вони можуть мати мультиплікативний ефект і принести користь», — заявив Рубіо.

Він також додав, що вони надаватимуть пріоритет «торгівлі над допомогою, можливостям над залежністю і інвестиціям над допомогою».

«Для американців і багатьох людей в усьому світі 1 липня ознаменує початок нової ери глобального партнерства, миру, інвестицій і процвітання», — стверджує держсекретар США.

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