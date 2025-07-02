На Вінниччині 25 людей отруїлися шаурмою: серед постраждалих — 7 дітей, всі в лікарні

Заклад, де продавали шаурму, закрили, а власнику загрожує штраф у 56 тисяч гривень.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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На Вінниччині у місті Калинівка 25 людей отруїлися шаурмою. Серед постраждалих — семеро дітей. Наразі всі перебувають у лікарні. Про це повідомив заступник начальника ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області Андрій Салюк, передає Суспільне.

Вказується, що роботу закладу громадського харчування призупинили.

У Держпродспоживслужбі вказали, що фахівців не допустили до перевірки закладу.

Складено протокол про адміністративне правопорушення про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти. Власнику загрожує штраф у 56 тисяч гривень.

Директор Вінницького обласного центру контролю і профілактики хвороб Ігор Матковський зазначив, що усі зразки продуктів відібрано їхніми працівниками.

За словами речниці поліції області Заріни Маєвської, триває розслідування.

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