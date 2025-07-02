В Винницкой области 25 человек отравились шаурмой: среди пострадавших — 7 детей, все в больнице

Заведение, где продавали шаурму, закрыли, а владельцу грозит штраф в 56 тысяч гривен.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Винницкой области, в городе Калиновка, 25 человек отравились шаурмой. Среди пострадавших — семеро детей. В настоящее время все они находятся в больнице. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Винницкой области Андрей Салюк, передает «Суспільне».

Указывается, что работу заведения общественного питания приостановили.

В Госпродпотребслужбе отметили, что специалистов не допустили к проверке заведения.

Составлен протокол об административном правонарушении в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о пищевых продуктах. Владельцу грозит штраф в размере 56 тысяч гривен.

Директор Винницкого областного центра контроля и профилактики заболеваний Игорь Матковский сообщил, что все образцы продуктов были отобраны их сотрудниками.

По словам пресс-секретаря областной полиции Зарины Маевской, проводится расследование.

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