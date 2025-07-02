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Постріл у машину на ходу — у Києві велосипедист відкрив вогонь по авто волонтерки, фото

09:40, 2 липня 2025
Чоловік сплутав автівки після конфлікту на дорозі та вистрілив у Ford, в якому перебували жінка з дитиною.
Постріл у машину на ходу — у Києві велосипедист відкрив вогонь по авто волонтерки, фото
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У Києві затримали чоловіка, який стріляв по машині волонтерки. Йому вручать повідомлення про підозру у хуліганстві з використанням зброї. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що киянин, рухаючись на велосипеді по дорозі у Подільському районі столиці, дістав пістолет та під час руху вистрілив ззаду в автомобіль марки Ford. Після цього він одразу поїхав з місця події.

В салоні машини перебувала жінка з сином, яка повідомила, що з цим чоловіком не конфліктувала і пояснити причини його дій не може.

Працівники поліції оперативно встановили  особу велосипедиста - це 46-річний киянин.

Зʼясувалось, що інший білий автомобіль не пригальмував біля калюжі та облив чоловіка водою. Велосипедист вдарив по машині рукою, а потім почав її наздоганяти.

Чоловік за певний час наздогнав білий автомобіль, однак не той, який його облив, та здійснив постріл по машині.

Стрільця затримали, пістолет вилучили.

Затриманому готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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