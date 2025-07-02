Відпочинок на природі — як посмажити шашлики і не порушити закон

У літній сезон відпочинку все більше українців вирушають на природу з родиною або друзями. Проте не всі знають, що розпалене багаття у невстановленому місці може обернутися не лише штрафом, а й кримінальною відповідальністю.
Як посмажити шашлики, не порушуючи закон, роз’яснили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.
Де заборонено розводити багаття:
Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки:
Адміністративна:
Кримінальна:
якщо сталося займання з майновою шкодою у великому розмірі чи шкодою здоров’ю — штраф від 17 000 до 68 340 грн або виправні роботи на строк до двох років, або до 3 років обмеження чи позбавлення волі
Де та як правильно розводити багаття:
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