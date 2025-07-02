Відпочинок на природі — як посмажити шашлики і не порушити закон

Розпалювати вогонь можна лише у спеціально облаштованих місцях, інакше загрожує штраф або навіть кримінальна відповідальність.

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У літній сезон відпочинку все більше українців вирушають на природу з родиною або друзями. Проте не всі знають, що розпалене багаття у невстановленому місці може обернутися не лише штрафом, а й кримінальною відповідальністю.

Як посмажити шашлики, не порушуючи закон, роз’яснили у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Де заборонено розводити багаття:

у лісі під час пожежонебезпечного періоду — поза спеціальними та облаштованими місцями

у заповідниках

ближче ніж за 30 м до будівель і споруд

у дворах, парках, скверах — без спеціально обладнаних місць

в інших заборонених законом зонах

Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки:

Адміністративна:

за порушення в лісі — штраф від 1530 до 4590 грн

у населеному пункті — від 340 до 1360 грн

Кримінальна:

якщо сталося займання з майновою шкодою у великому розмірі чи шкодою здоров’ю — штраф від 17 000 до 68 340 грн або виправні роботи на строк до двох років, або до 3 років обмеження чи позбавлення волі

Де та як правильно розводити багаття:

обирайте лише спеціально облаштовані місця (мангали, бетонні майданчики)

тримайте поруч вогнегасник, воду або пісок

не розпалюйте вогонь на землі або в траві

не залишайте багаття без нагляду

після приготування повністю загасіть вогонь

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