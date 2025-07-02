Отдых на природе — как пожарить шашлыки и не нарушить закон

Разжигать огонь можно только в специально обустроенных местах, иначе грозит штраф или даже уголовная ответственность.

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В летний сезон отдыха все больше украинцев отправляются на природу с семьей или друзьями. Однако не все знают, что разжигание костра в неустановленном месте может обернуться не только штрафом, но и уголовной ответственностью.

Как пожарить шашлыки, не нарушая закон, разъяснили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Где запрещено разжигать костры:

в лесу во время пожароопасного периода — вне специально оборудованных мест

в заповедниках

ближе, чем за 30 м к зданиям и сооружениям

во дворах, парках, скверах — без специально оборудованных зон

в других зонах, запрещенных законом

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности:

Административная:

за нарушение в лесу — штраф от 1530 до 4590 грн

в населенном пункте — от 340 до 1360 грн

Уголовная:

если произошло возгорание с имущественным ущербом в крупном размере или ущербом здоровью — штраф от 17 000 до 68 340 грн либо исправительные работы сроком до двух лет, либо до 3 лет ограничения или лишения свободы

Где и как правильно разжигать костер:

выбирайте только специально оборудованные места (мангалы, бетонные площадки)

держите рядом огнетушитель, воду или песок

не разжигайте огонь на земле или в траве

не оставляйте костер без присмотра

после приготовления полностью потушите огонь

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