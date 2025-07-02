Отдых на природе — как пожарить шашлыки и не нарушить закон

В летний сезон отдыха все больше украинцев отправляются на природу с семьей или друзьями. Однако не все знают, что разжигание костра в неустановленном месте может обернуться не только штрафом, но и уголовной ответственностью.
Как пожарить шашлыки, не нарушая закон, разъяснили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Где запрещено разжигать костры:
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности:
Административная:
Уголовная:
если произошло возгорание с имущественным ущербом в крупном размере или ущербом здоровью — штраф от 17 000 до 68 340 грн либо исправительные работы сроком до двух лет, либо до 3 лет ограничения или лишения свободы
Где и как правильно разжигать костер:
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