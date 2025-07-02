Практика судов
  1. В мире

USAID официально прекратил реализацию программ иностранной помощи — их передают Госдепу США

09:50, 2 июля 2025
Штаты прекращают функционирование программ под эгидой USAID – ими будет руководить Государственный департамент с новыми подходами.
USAID официально прекратил реализацию программ иностранной помощи — их передают Госдепу США
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Агентство США по международному развитию (USAID) с 1 июля официально прекратило администрирование программ иностранной помощи. В дальнейшем всеми программами внешней помощи будет управлять Государственный департамент США с использованием новых подходов. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио на платформе Substack.

Рубио подчёркивает, что программы иностранной помощи, соответствующие политике администрации Дональда Трампа и направленные на продвижение интересов США, будет администрировать Госдепартамент.

«Мы не собираемся извиняться за признание того, что давняя приверженность Америки гуманитарной помощи и экономическому развитию за рубежом должна соответствовать внешнеполитическому курсу “Америка прежде всего”. USAID рассматривало в качестве своей аудитории Организацию Объединённых Наций, многонациональные неправительственные организации и мировое сообщество в целом, а не американских налогоплательщиков, финансировавших её бюджет, и не президента, избранного для представления их интересов на мировой арене. USAID позиционировало свои программы как благотворительность, а не как инструменты внешней политики США, призванные продвигать наши национальные интересы», — указал он.

Госсекретарь США считает, что американцы не должны платить налоги, чтобы «финансировать несостоятельные правительства в далёких странах».

Он отметил, что впредь помощь США будет «целевой и ограниченной по времени».

«Мы будем отдавать приоритет тем странам, которые продемонстрировали способность и стремление помогать себе сами, и направим наши ресурсы в те сферы, где они могут иметь мультипликационный эффект и приносить пользу», — заявил Рубио.

Он также добавил, что приоритет будет отдан «торговле вместо помощи, возможностям вместо зависимости и инвестициям вместо подачек».

«Для американцев и многих людей по всему миру 1 июля станет началом новой эры глобального партнёрства, мира, инвестиций и процветания», — утверждает госсекретарь США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США USAID Рубио

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Санкции США против РФ из-за войны в Украине не отменены – Офис Президента

Управление по контролю за иностранными активами США исключило из перечня ряд российских субъектов, которые находились под санкциями из-за сирийской программы, но санкции США из-за войны в Украине не отменялись.

Между Украиной и США сейчас выясняются все детали относительно поставок оборонной поддержки – Владимир Зеленский

Президент Зеленский заслушал доклады Умерова и Сибиги о взаимоотношениях с США и отметил, что сейчас на рабочих уровнях выясняются все детали относительно поставок оружия от США.

Земельные участки в пределах пограничной полосы относятся к землям обороны и могут находиться только в государственной собственности – Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда поставила точку в вопросе о том, относит ли размещение частей земельных участков в пределах пограничной полосы их автоматически к землям обороны самим фактом такого размещения.

В Таможенный кодекс ввели новые правила для транспортных средств

В каких случаях авто смогут конфисковать – изменения в Таможенном кодексе.

Президент подписал закон, по которому товары в международных почтовых и экспресс-отправлениях, не соответствующие заявленным характеристикам, смогут конфисковать

Пересылка через таможенную границу в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, наличие, наименование или название, количество которых не соответствуют данным, заявленным в таможенной декларации или в других документах, будет влечь за собой наложение штрафа в размере от 30% до 50% стоимости этих товаров с конфискацией таких товаров или без таковой.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Гребенюк
    Наталія Гребенюк
    суддя Східного апеляційного господарського суду