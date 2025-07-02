USAID официально прекратил реализацию программ иностранной помощи — их передают Госдепу США

Штаты прекращают функционирование программ под эгидой USAID – ими будет руководить Государственный департамент с новыми подходами.

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Агентство США по международному развитию (USAID) с 1 июля официально прекратило администрирование программ иностранной помощи. В дальнейшем всеми программами внешней помощи будет управлять Государственный департамент США с использованием новых подходов. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио на платформе Substack.

Рубио подчёркивает, что программы иностранной помощи, соответствующие политике администрации Дональда Трампа и направленные на продвижение интересов США, будет администрировать Госдепартамент.

«Мы не собираемся извиняться за признание того, что давняя приверженность Америки гуманитарной помощи и экономическому развитию за рубежом должна соответствовать внешнеполитическому курсу “Америка прежде всего”. USAID рассматривало в качестве своей аудитории Организацию Объединённых Наций, многонациональные неправительственные организации и мировое сообщество в целом, а не американских налогоплательщиков, финансировавших её бюджет, и не президента, избранного для представления их интересов на мировой арене. USAID позиционировало свои программы как благотворительность, а не как инструменты внешней политики США, призванные продвигать наши национальные интересы», — указал он.

Госсекретарь США считает, что американцы не должны платить налоги, чтобы «финансировать несостоятельные правительства в далёких странах».

Он отметил, что впредь помощь США будет «целевой и ограниченной по времени».

«Мы будем отдавать приоритет тем странам, которые продемонстрировали способность и стремление помогать себе сами, и направим наши ресурсы в те сферы, где они могут иметь мультипликационный эффект и приносить пользу», — заявил Рубио.

Он также добавил, что приоритет будет отдан «торговле вместо помощи, возможностям вместо зависимости и инвестициям вместо подачек».

«Для американцев и многих людей по всему миру 1 июля станет началом новой эры глобального партнёрства, мира, инвестиций и процветания», — утверждает госсекретарь США.

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