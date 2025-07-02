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Марк Цукерберг оголосив, що Meta розроблятиме суперінтелект

20:48, 2 липня 2025
Марк Цукерберг сформував свою команду творців суперінтелекту.
Марк Цукерберг оголосив, що Meta розроблятиме суперінтелект
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Власник корпорації Meta Марк Цукерберг оголосив про створення нового підрозділу Meta — Superintelligence Labs, який буде розробляти передову технологію штучного інтелекту, щоб вивести компанію вперед у сфері інновацій, пише The Wall Street Journal.

Цукерберг зібрав у команду колишніх розробників з провідних компаній у галузі ШІ:  OpenAI,  Scale AI, Google DeepMind та Anthropic. Разом з фахівцями Meta підрозділ має налічувати до півсотні фахівців. З них 11 найняті нещодавно.

Для створення Superintelligence Labs Марк Цукерберг розгорнув агресивну рекрутингову компанію. Він сформував список талантів і шукав до кожного індивідуальний підхід. Окрім великих зарплат, пропонував також викупити їхні стартапи за сотні мільйонів доларів.

Колишній генеральний директор Scale AI. Александр Ван очолить команду як головний директор зі штучного інтелекту, а колишній генеральний директор GitHub Нат Фрідман очолить роботу компанії над продуктами штучного інтелекту.

Superintelligence Labs має розвивати існуючі в Meta проекти ШІ та створювати «суперінтелект» — технологію, що зможе працювати на рівні з людиною або навіть краще за неї. Все це для того, щоб повернути собі конкурентоздатність у світовій «гонці з озброєнь» у сфері ШІ.

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Марк Цукерберг штучний інтелект Meta ШІ

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