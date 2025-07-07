Юрлицо-плательщик единого налога третьей группы предоставляет финпомощь другому юрлицу — применяется ли упрощенная система

Стало известно, может ли юрлицо — плательщик единого налога III группы применять упрощённую систему налогообложения при предоставлении финпомощи другим юрлицам.

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Главное управление ГНС в Запорожской области рассказало, может ли юрлицо — плательщик единого налога III группы применять упрощенную систему налогообложения при предоставлении финпомощи другим юрлицам.

Согласно подпункту 14.1.257 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины, финансовая помощь — это финансовая помощь, предоставленная на безвозвратной или возвратной основе.

Безвозвратная финансовая помощь — это:

сумма средств, переданная налогоплательщику согласно договорам дарения, другим подобным договорам или без заключения таких договоров;

сумма безнадежной задолженности, возмещенная кредитору заемщиком после списания такой задолженности;

сумма задолженности одного налогоплательщика перед другим, не взысканная после окончания срока исковой давности;

основная сумма кредита или депозита, предоставленная налогоплательщику без установления сроков возврата этой суммы, за исключением кредитов под бессрочные облигации и депозитов до востребования в банковских учреждениях, а также сумма процентов, начисленных на такую сумму, но не уплаченных (списанных).

Возвратная финансовая помощь — сумма средств, поступившая налогоплательщику в пользование по договору, который не предусматривает начисление процентов или предоставление других видов компенсаций в виде платы за пользование такими средствами, и подлежит обязательному возврату.

Правовые основы применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, а также уплаты единого налога установлены в главе 1 раздела XIV «Специальные налоговые режимы» НКУ.

Согласно пункту 291.2 статьи 291 НКУ, упрощенная система налогообложения — это особый механизм взимания налогов и сборов, который предусматривает замену уплаты отдельных налогов и сборов, указанных в пункте 297.1 статьи 297 НКУ, на уплату единого налога в порядке и на условиях, определенных главой 1 раздела XIV НКУ, с одновременным ведением упрощенного учета и отчетности.

Пунктом 291.5 статьи 291 НКУ определены виды деятельности, при осуществлении которых юрлица не могут быть плательщиками единого налога, в том числе III группы.

Так, не могут быть плательщиками единого налога III группы субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в сфере финансового посредничества, кроме деятельности в сфере страхования, осуществляемой страховыми агентами, определенными Законом Украины от 18 ноября 2021 года № 1909-IX «О страховании», сюрвейерами, аварийными комиссарами и аджастерами, определенными разделом III НКУ (подпункт 6 подпункта 291.5.1 пункта 291.5 статьи 291 НКУ).

В то же время, согласно подпункту 2 пункта 292.1 статьи 292 НКУ, доходом юрлица — плательщика единого налога III группы является любой доход, включая доход представительств, филиалов, отделений такого юрлица, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной), материальной или нематериальной форме, определенной пунктом 292.3 статьи 292 НКУ.

В состав дохода плательщика единого налога III группы не включаются, в частности, суммы возвратной финпомощи, полученной и возвращенной в течение 12 календарных месяцев с дня ее получения, а также суммы кредитов (подпункт 3 пункта 292.11 статьи 292 НКУ).

Однако согласно Национальному классификатору Украины ДК 009:2010 «Классификация видов экономической деятельности», утвержденному приказом Госкомитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики от 11 октября 2010 года № 457, предоставление финансовой помощи относится к коду 64 «Предоставление финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения».

Следовательно, налогоплательщик, осуществляющий деятельность по коду 64 «Предоставление финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения», не может применять упрощенную систему налогообложения.

Учитывая вышеизложенное, деятельность юрлица — плательщика единого налога III группы по предоставлению безвозвратной и возвратной финпомощи другим юрлицам на постоянной основе может рассматриваться как предоставление финансовых услуг.

При этом пунктом 5 подпункта 298.2.3 пункта 298.2 статьи 298 НКУ предусмотрено, что плательщики единого налога обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных НКУ, в случае осуществления видов деятельности, не дающих права применять упрощенную систему — с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в котором осуществлялась такая деятельность.

К доходу, полученному от осуществления деятельности, не дающей права на упрощенную систему, ставка единого налога для плательщиков III группы (юрлица) устанавливается в двойном размере ставок, определенных пунктом 293.3 статьи 293 НКУ (пункт 293.5 статьи 293 НКУ).

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